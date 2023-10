Los jeans pitillo de tiro alto de Paula Echevarría son los que hacen efecto pierna infinita hasta con botines

Los jeans pitillo han vuelto, lo sabemos y lo saben a la perfección Paula Echevarría, Georgina Rodríguez y Carmen Lomana. Es el gran retorno de este otoño 2023 y las mujeres que más saben de moda ya los están recuperando de su armario. Y Paula Echevarría lo ha vuelto a demostrar por las calles de Madrid con este lookazo de lo más otoñal que nos deja claro que los pitillo son eternos. Pero la actriz asturiana ha vuelto a su zona de confort y nos ha dejado un estilismo casual perfecto para los días menos fríos de octubre. Lo que quiere decir, que como os llevamos avisando semanas, los vaqueros pitillo y los pantalones pitillo, van a volver a salir a la calle desde el armario de las que más saben de moda, y la actriz asturiana nos lo acaba de demostrar por las calles de Madrid. Si dijiste que no volverías a llevar unos jeans pitillo, vas a cambiar de opinión cuando veas el outfit de Paula Echevarría, con blazer y botines.

Pero no unos jeans pitillo cualquiera, los de Paula Echevarría son de ‘efecto piernas infinitas’, combinados con botines negros de tacón bajo que visualmente estilizan mucho más la pierna, y hacen que parezcas más alta y delgada. Y no solo por ser pitillo, los vaqueros de la actriz asturiana, estilizan aún más por ser de tiro alto, lo que hace que aún alargue más la silueta. El cambio de armario es inminente, con la llegada oficial del otoño y la bajada de temperaturas, teniendo que recurrir de nuevo a prendas como botines, pañuelos o chaquetas. Todos estos elementos básicos a la hora de vestir durante el entretiempo los podemos encontrar en el último look de Paula Echevarría, firmado por la marca francesa Ikks. Vestida de pies a cabeza, vemos varias prendas que son infalibles a la hora de vestir.

Vaqueros slim grises tachuelas, de Ikks (145 euros)

Jeans grises. Ikks

Una americana de raya diplomática, que hemos visto bastante durante las semanas de la moda y que Paula Echevarría ha combinado con camiseta con mensaje en color blanco y unos pitillos grises en clave desgastada, junto con unos botines negros de tacón sensato.