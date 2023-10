Los botines marrones de la Infanta Elena son los que no faltan en el armario de las mujeres más clásicas

La Infanta Elena está de regreso a la vida pública y ya no tenemos ninguna duda después de sus múltiples apariciones en las últimas semanas. Desde regatas en Galicia con su padre, entrega de premios, tardes de toros, y ahora, en esta premier solidaria en Madrid. Y es que la hermana del Rey ha acudido a la premier de la nueva película de Paco Arango, 'Mi otro Jon', un proyecto destinado a la fundación Aladina. Un visionado en el que parece que también ha estado su hija Victoria Federica, aunque sin pasar por photocall, porque ha compartido imágenes en sus Stories de Instagram, y también estaban sus amigos influencers, como Tomás Páramo. Una noche solidaria de esas que tanto le gustan a la Infanta Elena donde ha vuelto a dar gala de su estilo propio con un look que representa perfectamente su armario, y unos botines marrones de esos que no faltan en el armario de las mujeres más clásicas en otoño.

Por aquí hay muchas ganas de estrenar otoño, ahora que por fin parece que ha llegado con la bajada de temperaturas, y parece que la Infanta Elena es de las nuestras. Y es que durante estos primeros aires frescos del entretiempo, algo de mágico y estimulante tiene el hecho de incorporar, a los vestidos y faldas del estío, colores y texturas otoñales, piezas y prendas más cálidas y abrigadas, y su outfit para una noche de premier, es todo eso. Elena ha optado por unlook a capas tan propio del otoño con unos botines marrones de ante como protagonistas.

La Infanta Elena en la premier de 'Mi otro Jon'. Gtres

Un look que la Infanta Elena ha lucido con camisa, jersey encima, pañuelo estampado, gabardina corta y pantalones marrones oscuros a juego con los botines de ante de las mujeres más clásicas.