El mejor «look» del verano

No sé si se han dado cuenta, pero el verano está aquí y ha llegado para quedarse. ya pueden bajar las cajas del desván y guardar los jerséis de lana. Y claro, la pregunta siguiente es: ¿Y esto... se lleva? Lo cierto es que no hemos cambiado tanto como esperábamos y, por ejemplo, en los hombres siguen vigentes las camisas hawaianas. Esta prenda, que Elvis Presley hizo popular a nivel planetario, lleva varias temporadas brillando y este verano parece el de su confirmación definitiva. Apuesten por el color y los estampados, aunque también hay opciones de corte suprematista (piensen en alguna pintura de Malévich, por ejemplo), y combinenlas con camisetas interiores blancas... o no. El vaquero se lleva ancho y recogido por encima de los tobillos y para los pies, las mil versiones de las zapatillas Converse. Las gafas de sol tampoco tienen que faltar y, sobre todo, que sean de las que llamen la atención.

La mujer puede apostar por un estilo algo más romántico, donde los tonos tierra reinan. El estilo «Memorias de África» nos puede servir de inspiración, con camisetas blancas y bermudas de amplios bolsillos. Las zapatillas, en este caso, mejor de corte urbano y, además de gafas, no está de más un toque de color, como las propuestas de Giorgio Armani o la completa paleta de maquillaje de Lancôme en colaboración con Chiara Ferragni (el éxito de la temporada).