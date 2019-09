Estas son las botas de Marta Lozano que han enamorado en NYFW

¿Quién no se iría ahora mismo a Nueva York? No creo que seamos las únicas que cambiaríamos la oficina, el ordenador y el teclado, por las calles de Manhattan y sus cafés en taza grande. Y más teniendo en cuenta que se está celebrando la NYFW. Al igual que ha hecho Marta Lozano, junto a su inseparable squad ( Teresa Andrés Gonzalvo y su hermana, María José Lozano), disfrutando de estos días de desfile y dejando con la boca abierta a los neoyorquinos son sus looks espectaculares.

¿No hace falta que os volvamos a repetir que las botas cowboy son un must para este otoño, no? Pues al igual que vosotras, Marta Lozano ya sabe que son el calzado estrella de los próximos meses y no ha dudar en lucir sus botas más especiales para estos días en Nueva York. Son unas botas de la firma portuguesa, Catarina Martins, de la edición especial 'TulumxCuba', y lo tienen todo para enamorarnos.