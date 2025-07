Este es el color que comparten todos los looks más elegantes del momento y no es el que imaginas

Con el verano en pleno auge, probablemente tu armario actualmente se parezca bastante a un lienzo en blanco o a una postal en tonos pastel que evoca calma y tranquilidad. Pero y si te decimos que las 'insiders' estas semanas están llevando en sus estilismos prendas en color camel, ¿cómo te quedarías? Sí, como lees, esta variedad cromática antes solo reservada para looks otoñales también está perdiendo la estacionalidad y se está haciendo un hueco en los outfits veraniegos de las que más saben de moda. Ahora que nos paramos a pensarlo, tiene todo el sentido del mundo que las mujeres más elegantes estén apostando por prendas en tonalidades acarameladas en todas sus versiones. ¿El motivo? Huir de la fiebre del blanco y amarillo mantequilla y elevar hasta los looks más casuales con un aire único y oh-so-chic.

Y es que mientras todo el mundo parece vestir igual en lo que llevamos de verano 2025, las expertas en estilo lo tienen claro, el camel es ese color que te hará diferenciarte del resto aportando un aire de lujo silencioso que sienta como un guante y se lleva igual de bien con prendas informales como unas bermudas a piezas con un acabado más pulido como pueden ser faldas midi o pantalones de lino. Así que si estás dispuesta a dejar a un lado tus básicos de armario vacacionales en blanco por el secreto mejor guardado de las expertas, toma nota, a continuación hemos seleccionado las prendas que se convertirán en tu mejor aliado de estilo por lo que resta de julio y agosto.

Camel: el color más infravalorado y elegante del verano llega a tu armario

Como ya te anticipábamos, probablemente este no era el color que te esperabas encontrar aquí, pero no es cosa nuestra, las que más saben de moda han sido las primeras en experimentar con estas tonalidades ya sea como parte de estilismos de playa a modo de pareos o caftanes, para las noches de verano en clave de vestidos satinados o para ir a la oficina sin pasar calor con el combo estrella de la temporada: chaleco + bermudas. Sin hablar de lo ideal que quedan con unas joyitas doradas, cohesión y elegancia en su máximo exponente. Estas son las 8 prendas que querrás tener en tu armario desde ya para que tus looks parezcan tan lujosos como sofisticados. Palabra de experta.

Blusa off-the shoulder de popelina, de H&M (22,99 euros)

Blusa off-the shoulder de popelina. H&M

Con escote bardot, puños fruncidos y un corte fluido, esta blusa en tono camel es la prueba de que el estilo 'boho' también puede ser elegante y minimalista.

Pantalón recto, de Zara (rebajado a 19,99 euros)

Pantalón recto. Zara

Un básico reinventado que huele a lujo discreto: este pantalón de corte recto en clave camel es la respuesta más elegante al calor (y al ¿qué me pongo hoy?).

Blusa detalle flores estampado cuadros studio, de Massimo Dutti (99,95 euros)

Blusa detalle flores estampado cuadros studio. Massimo Dutti

El mix inesperado que funciona: cuadros de aire british y flores con volumen. Una prenda que parece sacada directamente de las pasarelas de Copenhague.

Chaleco hombreras zw collection, de Zara (rebajado a 29,99 euros)

Chaleco hombreras zw collection. Zara

El uniforme de las 'insiders' este verano se construye con piezas como este chaleco estructurado, ideal para lograr el combo más cool con bermudas o vaqueros relajados.

Pantalón recto con lino, de Parfois (39,99 euros)

Pantalón recto con lino. Parfois

La alternativa cool al pantalón blanco de siempre: en camel, con textura ligera y caída fluida, es la clave para sobrevivir a julio con estilo.

Vestido hombreras mezcla lino zw collection, de Zara (rebajado a 39,99 euros)

Vestido hombreras mezcla lino zw collection. Zara

Minimalismo con carácter. Este vestido con hombreras y drapeado estratégico redefine el lujo silencioso al más puro estilo 'The Row'.

Falda midi tablas con algodón, de Massimo Dutti (rebajada a 49,95 euros)

Falda midi tablas con algodón. Massimo Dutti

Si las parisinas diseñaran su falda perfecta para verano, probablemente sería esta: vuelo romántico, color neutro y un largo impecable para elevar hasta las alpargatas.

Bermuda pinzas cinturón, de Zara (22,95 euros)

Bermuda pinzas cinturón. Zara

Un sí rotundo a las bermudas más pulidas del verano: cintura alta, corte sastre y camel claro para un look que funciona igual de bien con sandalias planas que con mules de tacón.

Así que ya lo sabes: si este verano buscas marcar la diferencia sin caer en lo evidente, elige el camel en todas sus versiones, desde el beige más claro hasta el tono 'toffee'. La elegancia no siempre grita, a veces simplemente se nota.