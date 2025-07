Los bikinis en contraste son la tendencia más elegante que verás en la playa este verano

Estamos seguras de que si estás leyendo estas líneas es porque estás a punto de irte de vacaciones en los próximos días, o quizás todavía te quedan unas semanitas para estar cerca de la playa, pero necesitas una dosis de inspiración veraniega para sobrellevar los días de calor en la ciudad. Sea cual sea el motivo, estás en el lugar adecuado, a continuación te vamos a contar todo lo que necesitas saber sobre la tendencia de baño más elegante de la temporada. Es un hecho, la estética 'old money' está por todas partes, en vestidos de lino, sombreros o como total looks, y ahora también se va a apoderar de tus estilismos de playa.

Muy probablemente a estas alturas del verano 2025 hayas visto a más de una influencer o prescriptora de estilo lucir un bikini con contraste en las playas más exclusivas y te preguntes de donde lo han sacado. Pues bien, como no podía ser de otra manera, hemos hecho todo el trabajo por aquí y hemos seleccionado 5 bikinis disponibles (y algunos de ellos rebajados) con los que conseguir ese efecto estilizador a la par que elegante al instante. Esa es básicamente, la mayor razón de peso detrás del éxito de este tipo de trajes de baño, no solo son tremendamente favorecedores, sino que consiguen dar a tus looks más playeros un aire de lo más sofisticado. Y si eres de las que adoran la estética 'old money' sabemos que eso es precisamente lo que buscas al vestirte cada día.

Los bikinis más estilizadores y elegantes del verano

A primera vista pueden parecer piezas simples, pero como ocurre con todo lo que las amantes del lujo silencioso tienen en sus armarios, nada más lejos de la realidad. Este tipo de bikinis, con cortes clásicos, siluetas limpias y ribetes que crean contraste visual, son el secreto mejor guardado para conseguir ese efecto tipazo sin apenas esfuerzo. Y es que no es casualidad que se hayan colado en las maletas de las insiders más estilosas. Combinan con pareos, camisas de lino o incluso con faldas satinadas para ir del beach club al chiringuito con el mismo conjunto. Aquí tienes nuestros favoritos:

Top bikini bandeau ribetes contraste, de Mango (rebajado a 15,99 euros)

Top bikini bandeau ribetes contraste. Mango

Braguita bikini ribetes contraste, de Mango (rebajada a 12,99 euros)

Braguita bikini ribetes contraste. Mango

Con su forma balconette y ribetes en contraste, este bikini parece sacado directamente de las vacaciones de una heredera en Portofino. Minimalista, sí, pero con un toque couture. Una opción infalible para las que buscan elevar su look de playa sin caer en excesos.

Top de bikini ribete en contraste, de & other stories (rebajado a 15 euros)

Top de bikini ribete en contraste. & other stories

Braguita de bikini con ribete en contraste, de & other stories (rebajada a 17 euros)

Braguita de bikini con ribete en contraste. & other stories

¿Quién dijo que el rosa no puede ser sofisticado? Este bikini con ribetes blancos juega a favor de la silueta y añade un punto de frescura muy French Riviera. Si te gusta combinar dulzura con elegancia, este diseño es para ti.

Top de bikini pespunte decorativo, de Simorra (98 euros)

Top de bikini pespunte decorativo. Simorra

Braguita de bikini pespunte decorativo, de Simorra (84 euros)

Braguita de bikini pespunte decorativo. Simorra

Una apuesta segura para las que buscan elegancia y estructura. El tejido texturizado, el diseño triangular y los tonos neutros hacen de este bikini el equilibrio perfecto entre minimalismo y distinción. Ideal para combinar con una camisa blanca abierta y sandalias de piel, como haría una francesa en la Costa Azul.

Bikini top triangular vivos contraste, de Oysho (19,99 euros)

Bikini top triangular vivos contraste. Oysho

Bikini braga media vivos contraste corte u, de Oysho (15,99 euros)

Bikini braga media vivos contraste corte u. Oysho

Si lo tuyo es la estética sporty-chic, este conjunto con vivos blancos te va a conquistar. El tono azul intenso enmarcado con ribetes blancos logra un efecto visual que estiliza al instante. Tiene ese aire atlético de los 90 que adoran las minimalistas con estilo.

Bikini triángulo double bikini, de Calzedonia (30 euros)

Bikini triángulo double bikini. Calzedonia

Braguita alta bikini double bikini, de Calzedonia (25 euros)

Braguita alta bikini double bikini. Calzedonia

Un diseño de inspiración retro que nunca falla. El tejido con textura tipo toalla y el contraste marcado en negro le dan un aire sofisticado y atemporal. Perfecto para las que quieren renovar el clásico blanco y negro sin perder elegancia.

¿Nuestro consejo final? Llévalos con un recogido effortless, gafas maxi negras y un capazo de rafia. Así se viste el verano con elegancia.