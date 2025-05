El estilismo de Teresa Urquijo en sus últimos días de embarazo: camisa fluida + chaqueta bohemia para una cita taurina con Almeida

Teresa Urquijo y Almeida han aparecido en la decimotercera jornada de la Feria de San Isidro en Las Ventas. Una cita taurina donde la moda ha estado presente a través de looks casuales, pero arreglados, de la mano de Victoria Federica o Ayuso, entre otros rostros conocidos. Y nosotras no hemos podido quitar el ojo a uno de los looks de Teresa Urquijo en su recta final de embarazo, siendo fiel a su estilo bohemio tan característico. Eso sí, sin defraudar a la combinación fetiche que no puede ser más cómoda en su octavo mes.

Sabemos que Teresa Urquijo y el alcalde de Madrid nunca fallan a su cita en la plaza de toros de la capital, esta vez con un cartel protagonizado por Emilio de Justo, Roca Rey y Tomás Rufo. De hecho, el viernes pasado vimos de nuevo a la pareja, donde la socialité destacó con otro atuendo boho chic de color efecto 'buena cara' al instante. Ahora, se encuentran a un mes de convertirse en padres de su primer hijo en común, Lucas, tras anunciar el embarazo el pasado 25 de enero a través de las redes sociales del político. Y tras el comunicado de una de las noticias más bonitas y especiales, nosotras hemos seguido todos los looks premamá de Teresa Urquijo, donde se ha defendido a la perfección cómo tener buen estilo y sumarse a las tendencias presumiendo de barriguita.

El look bohemio de Teresa Urquijo en la recta final de su embarazo en Las Ventas de Madrid

Camisa + pantalón. Así está siendo la combinación favorita de Teresa Urquijo en la recta final de su embarazo (aunque también la ha utilizado recurrentemente en los últimos ocho meses). Si hace apenas una semana le vimos causando sensaciones con un estilismo relajado, ahora ha vuelto a presumir de barriguita con uno totalmente en sintonía con su estilo clásico y bohemio. ¿Será el último look de Teresa Urquijo antes de dar a luz a su primer hijo con Almeida?

Para una tarde de toros en Las Ventas de Madrid ha deslumbrado con una camisa blanco con terminaciones en fucsia fresquita, ligera y cómoda para su octavo mes de embarazo junto con los vaqueros flare deshilachados más socorridos. Junto con ello, ha acentuado la sensación de estilo boho chic con una chaqueta en verde y blanco con un bordado étnico, combinada con zapatos de tacón sensato en nude de efecto 'piernas infinitas', así como con jersey de punto fino en fucsia, también.

Teresa Urquijo en Las Ventas de Madrid. Gtres

Queda menos de un mes para que Teresa Urquijo y Almeida se conviertan en padres de Lucas. Todavía no sabemos cómo serán los looks de madre de la socialité, pero sí que podemos decir con firmeza que, durante el embarazo, ha protagonizado las vestimentas más en tendencia y cautivadoras.