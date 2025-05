Teresa Urquijo y su look en la recta final de su embarazo: camisa boho y pantalones blancos para una tarde en la hípica

En la última jornada de la Longines Global Champions Tour hemos podido ver de nuevo a Teresa Urquijo junto a Almeida, en la recta final de su embarazo y con un look clásico pero bohemio. Una recta final del embarazo, en la que ya presume de una gran barriga, pero en la que ha aumentado sus apariciones públicas. El pasado jueves, 15 de mayo, la analista de inversiones acompañó a su marido a la entrega de Medallas de San Isidro. Un día más tarde, junto a los padres de ella, acudieron a Las Ventas. Este domingo, en cambio, han elegido la hípica.

El pasado 25 de enero, José Luis Martínez-Almeida anunciaba en sus redes sociales la buena nueva: “Pronto seremos tres en la familia”, acompañada de una imagen con su esposa. El alcalde de Madrid y Teresa Urquijo esperaban su primer hijo en común, una noticia que llenaba de ilusión a la pareja, que contrajo matrimonio en abril de 2024. Y hace ya unas semanas que podemos observar los estilismos de premamá de Teresa Urquijo, con los que tenemos muchas pruebas y cero dudas de que serán toda una obsesión digna de comentar en nuestros artículos.

El look de Teresa Urquijo en la hípica

¿Será la última ocasión que veamos a Teresa antes de dar a luz? Según lo previsto, será el próximo junio cuando la joven dará a luz a su primer hijo junto al alcalde de Madrid. Y para esta tarde en la hípica, ha vuelto a ser fiel a su estilo más clásico y bohemio. Teresa Urquijo, que ya no puede disimular su barriga, ha elegido un look premamá relajado de pantalón blanco deshilachado, mocasines burdeos y camisa que parece clásica de frente, pero con un toque boho por el estampado étnico naranja a la espalda. Como tanto le gusta a ella. José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo se convertirán en padres por primera vez el próximo junio. Se trata de un niño, cuyo nombre no ha trascendido. Eso sí, es un hecho que el bebé no se llamará como el político. "A Teresa no le gusta nada. Lo va a elegir ella, no me queda duda", aseguró el político.

El look de Teresa Urquijo. Gtres

Pese a estar ya muy embarazada, Teresa Urquijo Lujo sostenible, modelos midi con cortes rectos y amplios y zapatos planos caracterizan el armario de, como la mayoría de chicas a su edad.