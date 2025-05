Teresa Urquijo deslumbra en Las Ventas por San Isidro con un look premamá bohemio y de efecto 'buena cara' al instante

Teresa Urquijo vuelve a hacerlo: se ha marcado uno de sus lookazos de premamá más bohemios y cautivadores. Este viernes, hemos visto a la socialité junto con José Luis Martínez Almeida disfrutando de la Feria de San Isidro en Las Ventas de Madrid con un estilismo colorido, llamativo y que no deja indiferente a nadie. De nuevo, ha dejado sin habla a todas las editoras de moda siguiendo su fiel estilo bohemio tan característico, como también hizo recientemente este 15 de mayo (Día de San Isidro), pero con un toque más divertido, colorido y de efecto glow al instante.

Desde el anuncio del embarazo de Teresa Urquijo por las redes sociales del alcalde de Madrid teníamos claro que estábamos a punto de presenciar un fondo de armario influyente, original y repleto de mucha, mucha y mucha moda. Ahora, en su recta final tenemos claro que no nos equivocábamos, puesto que a lo largo de los últimos meses hemos analizado, así como comentado, una multitud de looks ejemplares, demostrando que presumir de barriguita a la misma vez que de las tendencias es totalmente posible. Este viernes a las 18.00 horas se ha celebrado en Las Ventas la séptima jornada desde el inicio de la festividad con José María Manzanares, Fernando Adrián y Pablo Aguado. Una cita en la agenda que tampoco se han perdido otras personalidades de gran calibre como Juan del Val (sin Nuria Roca), Luis Figo o José Ortega Cano. Entre la multitud no hemos perdido la pista a Teresa Urquijo, puesto que ha destacado junto con una vestimenta que, además de favorecer, también le ha otorgado luminosidad al rostro.

Teresa Urquijo en Las Ventas: el look premamá bohemio y de efecto 'buena cara'

Tras dejar las lluvias de Madrid atrás, Teresa Urquijo ha dado la bienvenida al buen tiempo con el look premamá más colorido, divertido y con carismade su fondo de armario. Este se caracteriza por los tonos neutros o cálidos más suaves sin llamar la atención en exceso. Sin embargo, esta vez ha abrazado a los más llamativos con el fin de volver a sorprender a la ciudadanía. Con un estilo bohemio en su esencia, ha lucido una camisa ligera, fluida y fresquita en azul cobalto, una tonalidad que aporta una clara luminosidad al rostro y realza la calidez natural de la piel. La ha acompañado de un chaleco estampado que no puede sentarle mejor que combina con los maravillosos y primaverales pendientes con motivo floral en rojo.

En cuanto a términos de belleza, la mujer de Almeida ha continuado apostando por un maquillaje de lo más natural de efecto no makeup, así como por su melena suelta con volumen natural tan característica.

Teresa Urquijo y Almeida en la Feria de San Isidro. Gtres

Teresa Urquijo está en la recta final de su embarazo sin perder el buen gusto por la moda. Ahora que estamos a punto de notar las altas temperaturas, comenzaremos a ver una apuesta por sus reconocidos vestidos bohemios junto con alpargatas. ¿O nos sorprenderá con nuevas ideas?