Una experta en moda critica los uniformes de México para los Juegos Olímpicos 2024: "Es mucho peor que lo de España"

Ya está todo listo para que comiencen los Juegos Olímpicos 2024 en París. El próximo viernes 26 de julio tendrá lugar la ceremonia de inauguración en el río Senna de la capital francesa. Las emociones están a flor de piel ante el regreso del evento deportivo más importante del mundo.

Más allá de las competiciones y las disciplinas deportivas, estos últimos días se está hablando mucho de los uniformes oficiales que cada país lucirá durante los Juegos Olímpicos, siendo el de Mongolia el más aclamado por la crítica, ganando la medalla de oro en moda.

Mongolia conquista el oro en las redes con su uniforme olímpico NIMA KHIBKHENOV Agencia EFE

Marta Camin, una experta en moda, ha sido muy dura en TikTok con el uniforme de México y Guatemala, los que considera los más feos de estos Juegos Olímpicos 2024, comparándolos con el de España, que tampoco es uno de sus favoritos.

"Lo que han hecho en México con la equipación para los Juegos Olímpicos es mucho pero es mucho peor que lo de España. Para que os hagáis una idea. En España, a pesar de tener estas catástrofes (de diseño) se ve mejor que lo de México", comienza diciendo la creadora de contenido en el vídeo. "¿Qué es esto? Puedo entender el color este rosa porque es un color muy característico de México...pero no tengo palabras para definir esto. Bueno sí, tengo muchas, pero aquí no lo puedo decir", sentencia Camin. "Lo peor de todo es el traje inaugural. Es el traje de un streammer de una boda, seamos realistas....Ni el tejido, México", expresa, atónica, entre risas. "Se ve mal cosido todo, tiran todas las costuras, materiales malejos....no entiendo nada. Encima me pasa como con España porque en México hay muchísimo diseño muy muy bueno, con una raíz cultural super interesante y se les ocurre hacer esto", declara sobre el uniforme.

Guatemala, el peor de todos para Marta Camin

Para esta experta en moda la peor equipación de estos Juegos Olímpicos 2024 es la de Guatemala. "Los trajes de Guatemala para los Juegos Olímpicos parecen los disfraces que hacen los colegios para las fiestas de graduación. No me digáis que esas hombreras no parecen pegadas con silicona infantil. Hay tantas cosas mal aquí , tantas cosas, que no me da un vídeo para explicarlo: parches, pegotes, pantalones largos... ¿Qué está pasando con los Juegos Olímpicos?", declara la experta en moda sobre el diseño de Guatemala.