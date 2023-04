La flor maxi o el accesorio más viral del momento

Con la llegada de la nueva colección a nuestras tiendas favoritas, nos damos cuenta de que surgen nuevas tendencias que prometen convertirse en virales durante varios meses, y es que todas las amantes de la moda no pueden resistirse a todos aquellos accesorios o prendas que están a la orden del día, pues las vemos en Instagram en nuestras influencers favoritas, creando en nosotros una necesidad de hacernos con ellas. Es el caso, por ejemplo, de los flecos, pues son muchas las tiendas en las que podemos ver prendas con flecos, una tendencia que ha arrasado, sobretodo en looks de invitada, pues aporta movimiento, es muy elegante y sofisticado. Lo mismo ha ocurrido con el 'skort', esa prenda que aúna la comodidad de unos shorts con la elegancia de una minifalda, creando así una prenda de lo más versátil, cómoda que combina con cualquier prenda, y es que nadie puede resistirse a estas piezas de fondo de armario que son clásicas y prometen quedarse con nosotros muchas temporadas más.

Sea como sea, si hay un accesorio que está arrasando en estos momentos es la flor maxi en diseño 3D, y es que ya no nos conformamos con el clásico estampado floral que tanto vemos en nuestras prendas con la llegada de la primavera, como por ejemplo el vestido maxi anaranjado de Paula Echevarría que lució durante sus vacaciones en las Islas Canarias, sino que las grandes firmas de moda le han dado una vuelta creando los chockers (gargantillas) y prendas de ropa que portan esta maxi flor para darle un toque llamativo, ecléctico y original al look o a la prenda en cuestión. Es el caso de Rocío Osorno, quien hace unos días enseñaba diferentes looks para la Feria de Abril en su perfil de Instagram y entre ellos, enseñó un vestido mini negro con maxi flores en blanco y negro, una prenda de lo más en tendencia, elegante y muy sofisticada que va perfecto para ocasiones especiales. Te enseñamos algunos accesorios y prendas que incorporan la maxi flor que tan en tendencia está para que te hagas con la que va más acorde a tus gustos y estilo.

Pañuelo con flor, de Zara (9,95€)

Pañuelo con flor Zara

Vestido bicolor maxi flores, de Mango (150,00 €)

Vestido flores maxi Mango

Bolso satinado flor, de Zara (35,95€)

Bolso satinado flor Zara

Crop top crudo, de H&M (11,99 €)

Crop top crudo H&M

Choker negro, de Zara (9,95€)

Choker negro Zara

Top asimétrico, de Mango (29,99 €)

Top asimétrico Mango

Estos son algunos accesorios y prendas que tienen la flor maxi en 3D que promete convertirse en viral esta temporada, así que corre a tu tienda favorita para hacerte con la que más vaya contigo.