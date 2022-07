Teresa Andrés o la invitada perfecta: estos han sido todos sus looks a las bodas de sus amigas antes de dar el ‘sí, quiero’ este viernes

Está claro que tenemos muchas ganas de la boda de Teresa Andrés. Por fin, el viernes 8 de julio llegará el gran momento de la influencer y vamos a poder ver desde todas las cuentas de Instagram de sus invitados, cómo es el vestido de la novia. No obstante, Teresa Andrés es y será la mejor guía de inspiración para cualquier mujer que tenga una boda, comunión, bautizo o evento importante. En los últimos looks que escogió para ir a la boda de Marta Lozano o Lucía Pombo, nos dejó sin palabras por dos motivos: apostar por la moda española y conseguir llevar un diseño elegante sin añadir edad. A esto último, en ciertas ocasiones, muchas mujeres jóvenes escogen conjuntos que no están acordes a su edad o cuerpo, y parecen mucho más mayores. Tanto si tienes una boda este verano o tus mejores amigas tienen enlaces, y no saben qué llevar, que miren el perfil de Instagram de Teresa Andrés. Eso sí, no podemos olvidar a Tamara Falcó con un vestido midi estilo boho que deslumbró en su última boda.

Redondo Brand, Juan Vidal o Diego Estrada, son algunas de las firmas españolas que Teresa Andrés tiene siempre fichadas. Si analizas su perfil, como nosotras, te darás cuenta que tiene dos gustos muy claros cuando tiene que escoger su look de invitada: falda o vestido largo y colores suaves o neutros. Ella al tener el cabello rubio, tiene que tener en cuenta este detalle. De esta manera, puede conseguir mayor brillo en el rostro si escoge bien.

Los mejores looks de Teresa Andrés

En este recorrido de Teresa Andrés como mejor invitada de boda, vamos a hacer un viaje al pasado. Hemos escogido este look, principalmente por el color del vestido. Este tono sienta muy bien a mujeres con la melena rubia y piel blanca. Aunque es verdad, que sí haces un recogido de moño bajo con un tocado, añades ese toque elegante.

¿Y esta pamela? Si hace unos días, ya hemos visto este accesorio en uno de sus looks de boda, hace tiempo que ya lo llevó. Ella siempre apuesta por la artesanía de Valencia y para un accesorio tan importante, se lo encarga a Betto García.

¿Y en la boda de María García de Jaime? Como en todas los enlaces siguientes que tuvo Teresa Andrés, ella estuvo de 10. De nuevo escogió a Juan Vidal y sin ninguna duda, es la mejor elección que puede hacer. Todos los vestidos del diseñador son una auténtica inspiración y sientan como un guante.

Seguro que nos has escuchado en muchas ocasiones, hablar sobre Panambi. Teresa Andrés sabe la gran oferta que tiene de vestido de invitada en esta firma, y encuentra auténticas maravillas. Sigue sus consejos y mira las últimas prendas que están rebajadas.

No todos los diseños son vestidos. Teresa Andrés en ciertas ocasiones apuesta por traje con falda y nos encanta. Eso sí, si te fijas siempre el largo llega hasta la rodilla, en eso no es muy atrevida, pero cada una tiene que seguir su estilo personal y no sentirse disfrazada.

Por último, no nos hemos olvidado de vestido de Juan Vidal que escogió para la boda de Lucía Pombo. Es normal, que todo el mundo capturará su look porque es de auténtica celebrity de Hollywood.