No hay traje más otoñal que este verde de Isabel Díaz Ayuso para una mañana fría y lluviosa en Madrid

Isabel Díaz Ayuso vuelve a dejarnos un lookazo de lo más otoñal para este jueves en Madrid. Y es que no hay día en las últimas semanas, que Ayuso no os enamore con sus estilismos. Si el en Nueva York brillo por todo lo alto con un vestido rojo de plumas de la firma de Vicky Martín Berrocal, a su vuelta a Madrid ha vuelto a hacer gala de su estilo para ir al trabajo. Un estilismo de esos perfectos para ir a la oficina este otoño 2023. Isabel Díaz Ayuso se ha vuelto a pasar el juego de la moda, y este look con traje verde no puede ser más otoño.Un color que ya sabemos que son maxi tendencia esta temporada y las botas negras que todas las mujeres tenemos en nuestro armario.

Un traje verde que esta vez Isabel Díaz Ayuso no ha combinado con un chaleco debajo, si no con un jersey azul de canalé, ante la bajada de temperaturas hoy en Madrid. Un estilismo que nos parece ideal para ir a la oficina tanto en septiembre como en octubre, ya sea con unas sandalias de tacón, unos mocasines o unas zapatillas. Porque lo que está claro es que lucir un traje siempre es una forma de empoderarte con tu vestimenta y mandar un mensaje al mundo. Y Ayuso nos ha hecho olvidarnos de nuestros trajes más clásicos, ya sean en blanco, negro, gris o azul marino, por este azul clarito.

Ayuso inaugura el II Foro Económico Oklíderes Isabel Infantes EUROPAPRESS

Porque el armario de Isabel Díaz Ayuso está repleto de trajes en tonas las tonalidades y colores. Porque no hay look más básico que siempre te solucione cualquier día de trabajo o evento, que un traje a todo color.