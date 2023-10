Tamara Falcó o cómo llevar los pantalones de cuero que mejor sientan en un look calentito, pijo y clásico

Los pantalones de cuero son tendencia eterna y de lo más calentitos. Porque las continuas borrascas nos tienen congeladas en buena parte de España y en Madrid también, pero eso no impide a Tamara Falcó marcarse un look en tendencia pese a estas temperaturas tan bajas que tenemos para la época del año en la que estamos. Pero vamos a centrarnos y seguir con lo que nos ocupa a nosotras, el outfit de Tamara Falcó para sobrellevar este frío polar que hace en la capital de España. Vamos, que salir del nórdico por la vaya y vestirse, es considerado deporte de alto riesgo. Y más aún, seguir teniendo estilo con todas las capas que nos tenemos que poner encima para no morir congelada. Pero Tami lo ha conseguido con un estilismo de lo más sencillo con una tendencia que vuelve cada invierno, los pantalones de piel. Esos que también adora Paula Echevarría o Carmen Lomana. Y lo ha hecho de la forma más calentita, pija y cómoda.

Estas últimas semanas hemos podido ver como los rostros más aclamados de la red elegían pantalones de cuero (joggers, bermudas, leggings, de estilo paperpag...), para sus looks dejándonos algunas opciones ideales como inspiración. Aquí va una recopilación de trucos para llevar este tipo de pantalones de piel sintética y triunfar sobre el asfalto. Y Tamara Falcó no se ha podido resistir a ellos para esta publicidad con la firma de joyas Tous, de la que es imagen y tiene hasta su propia colección.

Unos pantalones de cuero que Tamara Falcó ha combinado con un jersey marrón de cuello redondo, de esos que son un fondo de armario en el armario de las mujeres que mejor visten, siguiendo con los tonos neutros que tanto visten en otoño.