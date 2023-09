La 'vuelta al cole' de Isabel Díaz Ayuso se lleva mejor con su vestido favorito de flores y taconazos

Este jueves está siendo el de la 'vuelta al cole', y no solo metafórica como para la Reina Letizia o Sara Carbonero, también la de verdad para muchos niños en Madrid y ahí ha estado Isabel Díaz Ayuso para inaugurar el curso escolar. Eso sí, se ha olvidado de sus zapatillas Converse favoritas para volver a subirse a los zapatos de tacón. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha optado por recuperar uno de sus vestidos de flores favoritos, durante la inauguración del año escolar 2023/2024 en el CEIP San Juan Bautista de Arganda del Rey, Ayuso ha defendido que van a combatir el fracaso escolar "en todas sus vertientes". De todos los looks de la vuelta a la oficina, y al trabajo, en este mes de septiembre, el de Isabel Díaz Ayuso era el que menos nos esperábamos, junto al que lució el otro día con zapatillas Converse. Para la 'vuelta al cole', pensábamos más en un look con jeans o en un traje, pero aquí está, recuperando este vestido vereniego de estampado floral y escote cruzado de esos que estilizan pecho, cintura y también, la zona del abdomen.

Un vestido floral diseñado con escote cruzado en pico, manga larga acabada en puño y bajo asimétrico rematado con un volante y con cierre lateral, mediante un lacito que lo convierte en una opciónsúper favorecedora, ya que estiliza la silueta que ya se lo vimos lucir el 15 de agosto para las fiestas de Madrid. Un estilismo que en su día lució con unas sandalias de vinilo de tacón sensato con las que ya la habíamos visto en otras ocasiones, pero que hoy, Isabel Díaz Ayuso ha combinado con unos zapatos de tacón en color nude.

Ayuso visita el CEIP San Juan Bautista de Arganda del Rey por el comienzo del curso escolar A. Pérez Meca EUROPAPRESS

Isabel Díaz Ayuso ha vuelto a dejarnos claro que, en cuestión de estilo, no tiene competencia y se ha vuelto a coronar (bajo nuestro criterio) como la política mejor vestida de nuestro país. ¿Creará la tendencia de los vestidos florales al igual que hizo con los chalecos tipo sastre?