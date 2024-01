El look de madre futbolera de Sara Carbonero con las Converse más bastas y el pantalón de traje más elegante

Ya no hay vuelta atrás, el frío está aquí con temperaturas de puro invierno en este mes de invierno. Y eso para las chicas frioleras como yo no es nada bueno. Aunque tiene una parte positiva, poder sacar del armario todas esas botas calentitas que tanto nos gustan y que no podemos llevar el resto del año. Pero esta vez, Sara Carbonero se ha olvidado de sus UGG favoritas por sus Converse más bastas para su fin de semana de madre viendo a su hijo jugar al fútbol en Valdebebas con el Real Madrid. Unas zapatillas Converse negras con suela de los más bastas que Sara ha sacado del armario para combinarlas con los pantalones de traje más elegantes. Un estilismo que Sara Carbonero lleva al fútbol pero que nosotras le podemos copiar para ir a la oficina.

Sara Carbonero es el claro ejemplo de un look elegante con zapatillas Converse pero a la vez cañero y con mucho rollo. Esta vez se ha olvidado de sus botas más calentitas para su outfit de madre futbolera, y ha sacado del armario sus Converse 'Run Star Hike', un diseño que aúna el clasicismo de las 'Chuck 70' de lona con una plataforma dentada XL que amas o odias, no hay terminado medio. Y Sara Carbonero las ama. Unas zapatillas que ha combinado con un pantalón de traje gris, jersey, un trench de estilo biker y bufanda.

O lo que es lo mismo, Sara Carbonero se ha marcado un look de lo más estiloso para ir al fútbol a ver a su hijo en un domingo frío pero soleado en Madrid, y nosotras se lo vamos a copiar para ir a la oficina esta semana. Porque los pantalones de traje elegantes también se llevan con Converse.