El jersey gris está de moda este invierno, palabra de Sara Carbonero y todas las editoras de moda

Un nuevo día gris, frío y lluvioso en Madrid, por no hablar de que hoy es Blue Monday , o lo que es lo mismo, el día más triste del año según los expertos. Pero no hay día triste que no se supere con un buen outfit, y Sara Carbonero nos lo acaba de demostrar con este fotografía desde el coche mientras lleva a sus hijos al colegio. Un estilismo cómodo, calentito y en tendencia para sobrellevar este lunes triste y frío. Porque si los jerséis grises son máxima tendencia, este outfit de Sara Carbonero es todo lo que está bien este invierno. Más allá de ser un simple básico de fondo de armario, los jerséis grises se convierten en una de las prendas en tendencia del invierno 2024.

Abrigos grises, pantalones vaqueros de color gris y, por supuesto, jerséis grises se dibujan ya no solo como básicos de fondo de armario a los que prestar atención, sino que se convierten en auténtica tendencia. Una tendencia a la que no se ha podido resistir Sara Carbonero con este look de Blue Monday con jersey gris y bomber negra que no puede tener más rollazo para animarnos este triste lunes, y más en Madrid con lluvia y el cielo gris, que parece que también se ha apuntado a la tendencia.

Sara Carbonero con look de Blue Monday. @saracarbonero

Lo que está claro es que las mujeres que más saben de moda necesitan un jersey gris (o varios) en su armario de invierno, porque además de ser tendencia, es un color que siempre favorece y que además puedes combinar con todos los looks que te puedas imaginar como nos acaba de demostrar Sara Carbonero.