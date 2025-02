El look más casual de Jenni Hermoso con vaqueros (y zapatillas) para declarar en el juicio contra Rubiales

Todos los focos están puestos esta mañana en Jenni Hermoso, y como la moda siempre habla, analizamos el estilismo que ha elegido para declarar contra Rubiales. La Audiencia Nacional juzga (AN) desde este lunes al expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Luis Rubiales, que se enfrenta a una petición por parte de Fiscalía de 2 años y 6 meses de cárcel por el beso no consentido y las presuntas coacciones posteriores a la jugadora de la Selección femenina Jennifer Hermoso.

Será la propia Jenni Hermoso la primera en declarar de los 27 testigos que tendrán que declarar a lo largo del proceso. El mismo día lo harán también en calidad de testigo Ana Álvarez, directora de fútbol femenino de la RFEF en el momento de los hechos, y Patricia Pérez, jefa de prensa de la sección femenina. Y para esta mañana tan importante, Jenni Hermoso no se ha salido de su estilo más casual con un look con el negro más sobrio como protagonista. Abrigo negro, jersey negro de cuello alto, vaqueros, zapatillas blancas y el mítico bolso 'The Tote Bag' de Marc Jacobs. En occidente es el color del luto, por lo que denota tristeza y se le relaciona con la muerte. También se asocia con la oscuridad y la noche, por lo que a veces se asocia con el peligro, con lo desconocido. El negro se asocia también consentimientos como la soledad y la tristeza. Y eso es un juicio como este siempre es importante, elegir el color adecuado, porque la moda también habla.

El look de Jenni Hermoso. Gtres

Tradicionalmente, está asociado con la formalidad y la solemnidad, razones por la que se usa en momentos de mucho respeto, como un funeral. Asimismo, evoca autoridad, seriedad y un poco de misterio. Pero algo verdaderamente interesante, es la manera en la que es percibido como un tono de protección y poder. También su melena recogida en una coleta, y pendientes negros los que luce Jenni Hermoso en esta mañana de juicio.