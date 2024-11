María Pombo se apunta a la tendencia del jersey 'cropped' más rebajado de su marca

Todo ello con una camiseta de manga corta en gris lavado. Una pieza muy cómoda y en tendencia que María Pombo ha combinado con los pantalones de piel que mejor sientan. Además de ser de lo más bonitos y estilizadores, son una tendencia que siempre regresa en los meses más fríos del año. Y para darle aún un toque más cañero le ha añadido unos botines negros. De los siempre acertados pantalones de cuero hasta los llamativos pantalones plateados y metalizados que han irrumpido con fuerza este otoño, repasamos los tipos de pantalón a los que prestar atención en la mitad fría del año. Y ella los ha combinado con un jersey cropped de su marca 'Name the Brand' muy rebajado.

María Pombo lo ha combinado con uno de los básicos de su armario, un pantalón negro, y ha recogido su larga melena en una coleta alta. Un look con el que se apunta a una de las tendencias que no dejamos de ver en las pasarelas, el street style y las tiendas: las prendas cropped. La década de los 2000 está de vuelta y los crop top que popularizaron mujeres como Britney Spears, Jennifer Lopez y Mariah Carey vuelven a colarse en los estilismos, y no solo en versión top, sino también en prendas de punto como el jersey de María Pombo de 'Name the Brand' mega rebajado.

El look de María Pombo. Name the Brand

Jersey Machiatto de Name the Brand (rebajado a 40 euros)

Jersey punto trenzado. Name the brand

Una elección con la que se suma al club de Kendall Jenner, Dua Lipa, Kaia Gerber y Bella Hadid, las grandes defensoras de la tendencia cropped que inunda las calles de Los Ángeles y Nueva York.