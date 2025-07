Está claro que lo clásico y cómodo siempre vuelve a nuestro fondo de armario. Aunque las tendencias nos hagan cautivarnos con una serie de diseños que prometen elevar nuestro estilismo, lo que siempre funciona (y no nos da comeduras de cabeza) para combinar son los básicos. Y María Pombo, como buena editora de moda, lo entiende a la perfección. Porque si ayer hablábamos de cuál es el calzado estrella del verano según Georgina Rodríguez, las amantes de los vestidos fresquitos estáis a punto de descubrir cuál es el modelo que se llevará durante 24/7 en las próximas semanas. Y ya adelantamos con que nunca pasa de moda y tiene capacidad de arreglar para cualquier ocasión.

María Pombo ha dejado Madrid para pasar el verano en Casa Vaca, como bien nos ha contado a través de Instagram Stories. Relax, tranquilidad y mucho disfrute de la familia, puesto que no solamente se ha escapado junto con Pablo Castellano, Martín y Vega, sino que también le han acompañado Lucía y Marta Pombo o sus amigos María García de Jaime y Tomás Páramo. Y durante esta tarde de viernes, la influencer ya ha hecho de las suyas y su hermana mediana no ha dudado en capturarnos el momento en el que está haciendo un truco mágico (uno de tantos que ya hemos visto en su documental en Prime Video). Sin embargo, antes de prestar verdaderamente atención a qué técnica nos va a mostrar esta vez María Pombo, no hemos podido evitar fijarnos en su nuevo vestido bohemio que no puede ser más veraniego, versátil, funcional y, sobre todo, bonito. Ya sabemos que, cuando la creadora de contenido disfruta de Cantabria, también nos hace disfrutar a nosotras con su despliegue de looks de infarto.

María Pombo y su vestido bohemio perfecto para el verano

Además de enseñarnos trucos que solucionan la vida en términos de moda, también lo hace a través de nuevas adquisiciones que pronto estarán en nuestro armario. Esta vez, todo tiene que ver con el vestido más fresquito y bonito de la temporada. El clásico atuendo al que recurrimos 24/7 (y hasta nuestras amigas están hartas de vérnoslo) porque nos ofrece facilidad para combinar y estar realmente cómodas. Se trata de un vestido bohemio mini en blanco con cuello de pico y mangas acampanadas, un diseño sencillo, pero que da vida a nuestros días gracias también a la combinación de colores veraniegos de los soles.

María Pombo con vestido de flores. @mpombor

María Pombo ha combinado este vestido bohemio con sandalias planas con tachuelas (para dar el toque más moderno y trendy), así como con sus míticas gafas de sol.