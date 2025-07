María Pombo confirma que las maxi faldas son el uniforme más estiloso (y fresquito) para sobrellevar el calor en Madrid

Cuando el calor aprieta en Madrid, encontrar looks que combinen estilo, frescura y comodidad se convierte en un reto. Pero María Pombo lo tiene claro: las maxi faldas son su prenda estrella para sobrevivir a las altas temperaturas sin renunciar a la elegancia. En uno de sus últimos estilismos, la influencer ha apostado por un conjunto sencillo pero muy efectivo, formado por una falda larga de gasa con estampado paisley en tonos oscuros y un top de canalé sin mangas en color beige.

Este verano 2025, las faldas se reinventan en clave ligera, fluida y con mucho movimiento. Las maxi faldas ganan protagonismo absoluto, especialmente en tejidos vaporosos como la gasa, el lino o el algodón fino, perfectos para combatir el calor sin perder estilo. Los estampados paisley, florales y boho siguen arrasando, al igual que los tonos tierra, crudos y empolvados que potencian el bronceado. También destacan las faldas tipo pareo y las de inspiración sarong, que se anudan a la cintura y aportan un aire relajado y sofisticado a cualquier look veraniego.

El look del verano de María Pombo

La fórmula no puede ser más infalible en este look de María Pombo para empezar julio: tejidos ligeros, siluetas fluidas y colores neutros que favorecen el bronceado y permiten moverse con libertad. María remata el look con unas gafas de sol negras y un bolso blanco con tachuelas, demostrando que los básicos bien combinados tienen la capacidad de elevar cualquier outfit.

El look de María Pombo. @mariapombo

Además de cómoda y estilosa, la maxi falda se ha convertido en un comodín de temporada: puedes llevarla con sandalias planas durante el día o con cuñas al atardecer, y funciona igual de bien en la ciudad que en la costa. María Pombo, como siempre, marca el camino del estilo effortless que tanto nos inspira.