Eugenia Martínez de Irujo y el vestido bohemio más bonito y parisino del verano (ahora rebajado al 50%)

Si empezábamos la semana con Eugenia Martínez de Irujo y su hija disfrutando de un espectacular atardecer en Formentera, la terminamos con la aristócrata desde su querida Sevilla para uno de los conciertos más esperados del Icónica Santalucía Sevilla Fest, el de Miguel Bosé. En esta edición del festival, ya hemos visto a numerosos rostros conocidos dejarse ver por la Plaza de España de Sevilla para disfrutar de conciertos como el de Emilia, el de Justin Timberlake o el de Chayanne, pero la Duquesa de Montoro no quiso perderse uno de los más icónicos del cartel, el de su amigo Miguel Bosé. Y, como siempre, lo hizo con un look que es puro flechazo de verano.

Ya la hemos visto apostar por vestidos vaporosos en Ibiza, en eventos familiares y en escapadas de amigas, y todo apunta a que los vestidos bohemios son la prenda estrella de su armario estival. No hay más que ver este último look para confirmarlo. Porque sí, nosotras también no hemos podido dejar de fijarnos en él. Y con razón.

El vestido de Eugenia Martínez de Irujo con sello parisino y rebajado al 50%

Fiel a su estilo relajado, con ese aire boho chic que la define desde siempre, Eugenia ha apostado por uno de esos vestidos que lo tienen todo para triunfar en verano: color, comodidad, estampado y una silueta que sienta bien a todas.

Vestido Aude, de Ba&sh (rebajado a 137, 50 euros)

Vestido Aude. Ba&sh

Este vestido tiene una silueta ligeramente evasé con corte imperio, lo que lo hace especialmente favorecedor para todo tipo de cuerpos. Además, los paneles lisos en escote, cintura y bajo aportan estructura al diseño, elevándolo por encima del típico vestido estampado. Una pieza con alma folk, estampado floral en tonos crudo y negro sobre un vibrante fondo verde que potencia el bronceado al instante. Tiene escote de pico, mangas abullonadas, costura bajo el pecho y caída fluida: todo lo que le pedimos a un vestido todoterreno de verano. Eugenia lo ha combinado con unas sandalias de cuña de ante marrón y bolso bandolera a juego, un combo ganador para pisar el albero sevillano con estilo y sin complicaciones.

El look de Eugenia Martínez de Irujo de concierto. Gtres

Una vez más, Eugenia confirma que la autenticidad es su mejor accesorio. Con un look que mezcla comodidad, tendencia y carácter, la aristócrata se ha vuelto a coronar como una de nuestras musas del verano. Y aunque aún queda alguna cita imperdible en el cartel del Icónica Santalucía Sevilla Fest como el concierto de Kylie Minogue el próximo 14 de julio, ya podemos decir que este estilismo tan parisino como rebajado ha dejado el listón muy, muy alto.