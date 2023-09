Marta Díaz confirma que tendrá su esperada docuserie (al más puro estilo Georgina) que tanto esperaban sus seguidores

Amigas, estamos flipando. Y no solo por que Marta Díaz haya confirmado que en un mes estrena su propia docuserie con Prime Video, porque eso ya lo sospechábamos desde que en los Premios Ídolo pasó por la alfombra roja con un séquito de cámaras, si no porque el trailer es una fantasía al más puro estilo 'Soy Georgina' en Netflix. Porque no os vamos a engañar, nosotras esperábamos un documental más de "andar por casa", como el de Lola Lolita en la misma plataforma, pero no. El trailer que acaba de compartir Marta Díaz en su cuenta de Instagram es el de toda una superproducción, con planos muy cuidados y un estilo de lo más cinematográfico. Y aunque aún no nos ha desvelado la fecha del estreno, nosotras ya no aguantamos más para verlo. Eso sí, esta declaración de Marta Díaz ya dice mucho, "el mejor año laboralmente hablando, y el peor personalmente".

‘La vida de Marta Díaz’, producido por Mediaset España en colaboración con Producciones Mandarina y desarrollado por Mediterráneo Mediaset España Group, muestra la faceta más íntima de la persona que está tras la joven creadora de contenido digital y descubre su estilo de vida, sus logros, inquietudes y sus pasos en cada nueva aventura profesional. El documental de tres episodios relata cómo es el día de Marta Díaz, desde los Premios Forbes 2022, a la alfombra roja de los Premio Ídolo 2023, Cannes o el Festival de Málaga. O lo que os lo mismo, podremos ver más en detalle todos sus lookazos.

Junto a su testimonio y los de su novio y su hermano mayor, la docuserie incluye las declaraciones de su madre, Raquel, su gran apoyo y consejera; Andrea Valls, su representante y talent manager de la compañía Vizz Agency, que la ayuda a posicionarse en el complejo sector de las redes sociales; y sus amigas Victoria Federica, Mar Lucas o Ana Mena. Además, compartirá junto al diseñador Lorenzo Caprile el proceso de creación de uno de sus vestidos más espectaculares. ¡Necesitamos que se estrena ya!