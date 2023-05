Marta Díaz deslumbra como toda una princesa Disney moderna en la alfombra roja de Cannes con esta fantasía de vestido de Lorenzo Caprile

Si ayer era Marta Lozano la que deslumbraba con un vestido de Pronovias en el Festival de Cannes, hoy es Marta Díaz con un maravilloso diseño de Lorenzo Caprile. Porque la cosa va de Martas, de diseños españoles y de las influencers mejor vestidas de todo el Festival de Cannes. Y es que cuando hablamos de Lorenzo Caprile solo podemos esperar una maravilla de vestido como el que ha lucido Marta Díaz en amarillo que nos transporta directamente a Bella de 'La Bella y la Bestia' de Disney pero con un toque moderno, sexy y de lo más romántico con la cola de tul. Un vestido de Alta Costura con el que todas las chicas que nos gusta la moda sonaríamos despiertas. Eso sí, ahora entendemos como lo que costó viajar en avión hasta Cannes a la influencer, porque esa cola de tul no debe ser nada cómodo de transportar. Pero oye, el esfuerzo ha merecido la pena, porque no puede estar más guapa. Esperando estamos que Marta Díaz comparta más fotos porque de momento solo hemos podido verla en esta de agencia que nos llega desde el Festival de Cannes. ¿No os parece una maravilla de vestido?

Marta Díaz ha deslumbrado en Cannes con este maravilloso vestido de Lorenzo Caprile amarillo, ceñido al cuerpo y con escote redondo. Pero sin duda, la mayor fantasía del vestido es la cola de tul que sale de la cintura como una sobrefalda, con muchas capas de tejido y gran volumen.

Marta Díaz en a alfombra roja de Cannes. MOHAMMED BADRA EFE

Aunque de momento no tenemos más detalles del 'beauty look', parece que Marta Díaz ha optado por lucir su larga melena suelta a un lado, ondulada y aunque por esta fotografía no lo apreciamos bien, parece que con 'efecto mojado'. Para el maquillaje, parece que la tiktoker ha apostado por sus tonos habituales, con un 'make up' un poco más marcado para la alfombra roja.