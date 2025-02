Paula Echevarría también ha vuelto a apostar por las botas polaina, esta vez con conjunto de efecto cuero en Marbella

¿Volveremos a llevar las botas polaina? Personalidades del calibre como Amalia Bono o Violeta Mangriñán han dejado claro que así será, una afirmación a la que también se ha sumado Paula Echevarría. Sabemos que es una clara amante de las botas de todos los estilos, así como siempre tiene la oportunidad más adecuada para recomendarnos cuáles son las más en tendencia y favorecedoras. Y ahora nos iba a ser de distinta manera, puesto que acaba de impresionarnos con un look cañero para una cita romántica con su pareja.

Este fin de semana, Paula Echevarría está disfrutando de la maravillosa ciudad de Marbella junto con Miguel Torres. Eso sí, antes de aterrizar no se ha olvidado de meter todos los esenciales para completar estilismos con guiños a las tendencias de esta temporada (y que se seguirán llevando en la siguiente). Pues bien, si hace dos días estábamos hablando del vestido satinado de Paula Echevarría que se ha comprado en Primark por 22 euros, ahora debemos prestar atención al calzado estrella que es perfecto para conseguir un efecto 'piernas infinitas'. Se trata de las botas polaina que tanto llevamos durante este 2024, tanto en primavera como en otoño e invierno. Las encontramos en carias marcas españolas low cost, pero el modelo de la actriz pertenecen a Fetiche Suances, una de las firmas en las que más confía y nos muestra recurrentemente en sus estilismos. No cabe duda de que se trata de un modelo todoterreno, así como versátil que sienta bien con absolutamente todo, como con el conjunto de efecto cuero de Caio Collection que Paula Echevarría ha llevado a la ciudad andaluza. Compuesto de chaqueta oversize con textura de grandes solapas y shorts de pernera ancha con cinturón al estilo maximalista. Lo ha completado con bolso de mano y pendientes glamurosos de Yves Saint Laurent. Hasta Nuria Roca ha tenido la necesidad de comentar en su última publicación de Instagram, "pues no se puede estar más espectacular".

Durante la próxima temporada de primavera-verano, no solamente llevaremos las botas cowboy a raíz de la tendencia bohemia, sino que también desempolvaremos las botas polaina para dar un toque más cañero y desenfadado a nuestros looks.