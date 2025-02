Si Amelia Bono ha recuperado sus botas polaina con vestido de efecto tipazo, nosotras también las vamos a sacar del armario

Si el otro día apostaba por recuperar las botas mosqueteras más altas, ahora lo hace con las polaina que estuvieron en tendencia hace un par de temporadas, y ahora vuelven. Por eso, Amelia Bono no ha dudado en sacarlas de su zapatero para marcarse un lookazo de miércoles con vestido de efecto tipazo. Amelia Bono es moda y tendencia, y nos lo ha vuelto a demostrar con su look que nos ha dejado en este Reels de Instagram. O las amas o las odias, no hay termino medio.

Estamos hablando de las botas polaina que llegaron en otoño 2023, y ahora vuelven a todas las tiendas low cost para hacerle la competencia a las botas biker, y las de Amelia Bono son de Zara en piel negra, pero de hace un par de temporadas. Las botas polaina reciben el nombre del mundo ecuestre, ya que es una bota alta con una separación que se utiliza para que los jinetes puedan moverse cómodamente sin entorpecer sus movimientos sobre el caballo. Y ello lo ama como nosotras, y por eso no ha dudado en recuperarlas este invierno 2025 para combinarlas con este vestido negro de 'efecto tipazo'.

Se trata de estilo de bota amado y odiado a partes iguales que se caracteriza por incorporar una pieza del mismo material cubriendo desde el tobillo hasta la rodilla y dejando a la vista tan solo la puntera. En el caso de los jinetes, esta "funda" suele ser extraíble, pero en los diseños que despuntan de nuevo este 2025 ya van incorporadas a la bota para un resultado cuanto menos llamativo.