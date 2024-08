La Princesa Leonor marca estilo en Mallorca con vestido parisino de rebajas y las alpargatas de cuña más alta

Cuando ayer no vimos a ningún miembro de la Casa Real apoyando a Carlos Alcaraz en la lucha por las medallas en París, sabíamos que era el día para la imagen más esperada del verano y se produjo al filo de las 21 horas, cuando los Reyes, acompañados por la Princesa Leonor y la Infanta Sofía, la Reina Sofía, la Princesa Irene de Grecia y el matrimonio Jean y Tatiana Fruchaud, aparecieron a las puertas del restaurante Mia, en el Portixol. Y obviamente nosotras no hemos podido dejar de fijarnos en sus looks, Letizia con vestido de flores de lo más hippie, Sofía con un vestido de Zara de su madre, y la Princesa Leonor con un vestido de estreno de rebajas de una firma parisina que se pudo comprar en su estancia en los Juegos Olímpicos, aunque poco tiempo libre tuvieron.

La Princesa Leonor ha apostado por este vestido camisero de la firma francesa Karl Marc John, el cual está actualmente rebajado al 50% y se puede adquirir por tan solo 52,50 euros entre las tallas S y L. Se trata de un diseño fluido, con largo midi, cintura elástica y discreto escote en V, que destaca por su estampado étnico en tonos azules de estilo boho, perfecto para una noche de verano en la isla.

La Familia Real disfruta de una distendida cena durante sus vacaciones en Mallorca Raúl Terrel Europa Press

Un vestido que Leonor ha combinado con sus alpargatas de cuña alta de 9 centímetros favoritas de sus veranos. Se trata del modelo Sardinia de la firma Mint & Rose que cuesta 125 euros pero ahora está rebajado a 109. Un modelo que lleva la punta redondeada y tiras que abrazan la pierna, lleva yute trenzado y suela de goma y la lona es de color crudo y muy transpirable.

Alpargatas Sardinia, de Mint & Rose (rebajadas a 109 euros)

Alpargats cuña. Mint&Rose

La agenda no oficial en Mallorca

Para la que fue su primera aparición pública, está previsto que mañana martes, 6 de agosto, protagonicen una escapada mediática junto a la Reina y quizás, Doña Sofía. Así que estaremos pendientes de los posibles estilismos que nos vuelvan a dejar por las calles de Mallorca, ya sea para ir de compras o al cine.