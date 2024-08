Un mensaje y una bandera española: la comentada imagen de Alcaraz tras caer ante Djokovic

No pudo ser. Novak Djokovic venció a Carlos Alcaraz por 7-6(3) y 7-6(2) en 2h 50m de una batalla casi épica en la final de los Juegos en Roland Garros. El partido ha estado muy igualado, pero pese a los esfuerzos del murciano de haber luchado por el oro, Djokovic se llevó la victoria en dos sets muy apretados (7-6 [7/3] y 7-6 [7/2]) para dejar al murciano con la plata.

Una plata para España

El murciano certificó así la octava medalla para la delegación española en los Juegos Olímpicos y la segunda para el tenis español en la capital parisina tras el bronce horas antes de Sara Sorribes y Cristina Bucsa, pero no pudo emular a Rafa Nadal y su gesta de 2008 cuando fue campeón en Pekín tras haber ganado Roland Garros y Wimbledon. Por su parte, Novak Djokovic acaba del mejor modo con una de sus 'obsesiones', la gloria olímpica, que se le había negado desde su debut en el evento en 2008, con lo que redondea un enorme palmarés donde sobresalen sus 24 'Grand Slams'.

Carlos, que soñaba con devolver a España en forma de oro todo el cariño que recibe, no pudo contener el llanto tras el partido. En plena entrevista para Eursoport después del partido junto a Àlex Corretja, el murciano se dejó llevar por las emociones "Es complicado. Hemos luchado un partido de casi tres horas, no hemos aprovechado las opciones que hemos tenido y al final jugar contras Djokovic nunca es fácil. Siempre da un nivel muy alto en esos momentos. También él se merece esta oportunidad. Duele perder de la manera en la que he perdido, pero me voy con la cabeza bien alta de saber que lo he dado todo", decía con la voz entrecortada. Ver llorar a Alcaraz conmovió a España entera y sus lágrimas han dado la vuelta al mundo.

Un país, un equipo

Sin embargo, la imagen más viral de Carlos se producía poco después. Ya más tranquilo el murciano tuvo claro para quien debía ir su primer su mensaje: España y Carolina Marín. El campeón de Roland Garros y Wimbledon se fotografió con una bandera de España que incluía un mensaje de apoyo a la estrella del bádminton, que horas antes se quedó sin opciones de medalla en París 2024 al tener que abandonar por lesión.

El Comité Olímpico Español (COE) se hizo eco de un gesto realmente loable de Alcaraz con la estrella del bádminton y publicó en redes la imagen del tenista de El Palmar, medalla de plata al cuello, portando una bandera de España en la que podía leerse "Fuerza Carolina". Una imagen lo suficientemente potente como para hacerse viral al momento, horas después de que Alcaraz ya hubiese enviado tuit a Marín con el corazón roto. La instantánea enloqueció a los usuarios y las reacciones no se hicieron esperar.

"¡Bravo Carlos!", "Es imposible ser más grande", "Detalles que lo hacen diferente. Enorme", "Tu corazón es más grande que tu juego. Siéntete orgulloso de tu partido y tu medalla... Y toda la fuerza y apoyo infinito para Carolina" o "Y aún hay gente que odia a este tío por amar a su país, es alucinante" son solo unos ejemplos de los mensajes que inundan Twitter donde su imagen supera las 240.000 visualizaciones.