De Rocío Laffón a Jorge Cadaval: todos los invitados a la boda andaluza de Patricia Cadaval y Pablo Cacace

La boda sevillana más esperada de este fin de semana ha llegado. En estos últimos meses no se ha parado de comentar sobre el enlace entre Patricia Cadaval y Pablo Cacace celebrado este sábado en la iglesia de San Bartolomé, en El Real de la Jara alrededor de las 12.30 horas. No solamente por ser testigos de los rostros emocionados, así como ilusionado, sino también por descubrir los mejores looks de los invitados, además de todos los detalles del vestido de novia de la hija de César de Los Morancos.

No cabe duda de que la entrada de la novia es uno de los momentos más importantes, así como de esencial para las editoras de moda con el fin de descubrir el look nupcial. El vestido de novia de Patricia Cadaval diseñado por la firma andaluza Cherubina es de estilo clásico, pero con una actualización minimalista y romántica. Hablamos de un diseño de escote cuadrado, cuerpo con terminación en triángulo invertido para estilizar la figura y falda ligera con volantes sutiles que acaban con una gran cola. Con ello, le acompañan unas mangas de gasa acampanadas y con abertura que dan todavía más movimiento al atuendo. Una propuesta estilística que no puede definir mejor el estilo de la bridal en uno de los días más importantes de su vida junto con Pablo Cacace. Minutos antes de su llegada, hemos visto a los invitados con looks arreglados, sofisticados y que no han dejado indiferente a nadie. También, todos ellos adecuados a las altas temperaturas que están haciendo en el día de hoy en Sevilla.

Todos los looks de las invitadas a la boda de Patricia Cadaval y Pablo Cacace en Sevilla

La mejor amiga de Victoria Federica, Rocío Laffón, no ha dudado en confiar en uno de los estampados infalibles en bodas, bautizos o comuniones: de cuadros. Ha deslumbrado con un vestido hasta los tobillos en blanco y negro con escote palabra de honor, cinturón incorporado para estilizar la figura y terminación en un ligero volante. Lo ha combinado con bolso de mano de rafia, sandalias de tacón en negro y pendientes en fucsia para dar un contraste de color.

Rocío Laffón en la boda de Patricia Cadaval y Pablo Cacace. Gtres

Jorge Cadaval ha lucido un traje marino clásico con un toque más alegre y en tendencia a través de un chaleco de estampado floral en diversos colores llamativos. Junto con ello, ha también ha vestido una camisa blanco con una corbata en verde. Su pareja, Ken Appledorn, ha apostado por un traje de tres piezas (americana, pantalones y chaleco) de raya diplomática en marino, camisa blanca y corbata en morado.

Ken Appledorn y Jorge Cadaval en la boda de Patricia Cadaval y Pablo Cacace. Gtres

Blanca Llandres, pareja de Alberto Herrera, también ha optado por un vestido asimétrico de estampado floral en colores llamativos que potencian el bronceado. De corte midi y ajustado que ha completado con bolso de mano de rafia y sandalias de tacón en negro, también.

Alberto Herrera y Blanca Llandres en la boda de Patricia Cadaval y Pablo Cacace. Gtres

Pilar Parejo se ha sumado a la tendencia bohemia con un atuendo fluido y fresquito para sobrevivir a las altas temperaturas. Con estampado floral en tonos vitamina que dan luz al rostro, mangas francesas abullonadas y cinturón delgado. Con ello, no ha dudado en lucir unas sandalias de tacón en coral, a juego con el bolso bandolera que lleva a modo de clutch, y pañuelo de lunares de lo más andaluz.

José Manuel Soto y Pilar Parejo en la boda de Patricia Cadaval y Pablo Cacace. Gtres

Chef Pepa Múñoz ha sido la más original con un conjunto de flores de efecto satinado sutil, conformado por camisa de manga corta y pantalones anchos con sandalias de tacón cómodo. Mila Nieto, también ha apostado por un vestido boho chic fluido de cuello subido y mangas abullonadas con sandalias de tacón metalizadas.

Chef Pepa Múñoz y Mila Nieto en la boda de Patricia Cadaval y Pablo Cacace. Gtres

No cabe duda de que ninguna socialité se ha querido perder la boda de Patricia Cadaval y Pablo Cacace, donde la moda ha vuelto a triunfar en los looks de los invitados.