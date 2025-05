Isabel Díaz Ayuso se vuelve a convertir en la invitada perfecta con blusa roja con lazada al hombro y falda maxi volumen

Ayuso se ha vuelto a convertir en la invitada perfecta de un acto en Madrid. Y es que Enrique Cerezo, ha sido galardonado por la Junta Directiva de la Academia de Cine con la Medalla de Oro 2025 por su extensa trayectoria profesional y su valiosa aportación a la industria del cine español, en concreto en la recuperación y restauración de películas, así como su labor como presidente de EGEDA y la creación de plataformas para difundir nuestro cine fuera de nuestras fronteras. La ceremonia tuvo lugar en el Teatro Albéniz y contó con la presencia, entre otros, del ministro de Cultura, Ernest Urtasun; la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la ciudad, José Luis Martínez-Almeida.

Si hay una política que tiene buen gusto a la hora de vestir esa es sin duda Isabel Díaz Ayuso, desde vestidos de invitada perfecta a trajes para ser la mejor vestida de la oficina, Ayuso los domina todos a la perfección. Y nos lo ha vuelto a demostrar con una blusa de uno de sus colores favoritos, el rojo. Y el de esta noche ha sido de altura.

El look elegante de Ayuso en rojo y negro

No es raro verla luciendo trajes de sastre impecables, vestidos midi que realzan su figura y accesorios que aportan ese toque final perfecto a cada uno de sus outfits. Además, su apoyo a la moda española es evidente en sus elecciones, apostando frecuentemente por diseñadores nacionales y poniendo en valor el talento local. Y aunque, de momento, no sabemos de dónde es su look de anoche, nos ha conquistado igual con su elegancia con esta blusa roja, y falda negra, que es perfecta para una invitada ideal en cualquier época del año.

Enrique Cerezo recibe Medalla de Oro 2025 SERGIO PÉREZ Agencia EFE

Un look de gala de Ayuso con el que ha vuelto a demostrar porque es una de las políticas españolas más elegantes con esta blusa roja con lazada abierta al hombro y falda negra de maxi volumen.