Jorge Cadaval denuncia las consecuencias del Caos Renfe: "12 horas atrapado, sin luz ni ayuda y rodeado de incertidumbre"

Esta madrugada se produjo una importante alteración en el servicio ferroviario de Renfe entre Madrid y Sevilla, debido al robo de varios tramos de cable de cobre en la provincia de Toledo. Este acto vandálico afectó gravemente a los sistemas de señalización y electrificación, causando retrasos prolongados en numerosos trenes de alta velocidad. Con más de 10.000 pasajeros resultaron afectados, Jorge Cadaval (integrante del dúo cómico Los Morancos) ha hablado en 'El programa de Ana Rosa' sobre este incidente ya que tanto él como su hermano César se han visto afectados por este incidente.

Crónica de un caos anunciado

Según explicó, el tren salió a pesar de que ya se conocían fallos en la línea, quedando parado a tan solo 30 minutos de Madrid. La falta de información fue absoluta, y los viajeros tuvieron que soportar horas de oscuridad y sin electricidad, lo que dejó inservibles los baños y sin posibilidad de calentar comida para los niños. La situación se agravó al no recibir ningún tipo de atención externa: ni personal de emergencia, ni agua, ni comida. “Nos han dejado tirados como si fuéramos piedras”, denunció Jorge, visiblemente indignado.

Cadaval criticó duramente la falta de previsión y reacción por parte de las autoridades, calificando la situación como “una falta de respeto total hacia la población”. Aseguró que no apareció nadie para ayudar a personas mayores, niños pequeños ni a los pasajeros en general. “Nos han tenido doce horas sin luz, sin información, sin saber qué pasaba, en medio del campo”, lamentó. Aunque agradeció la actitud del personal del tren, dejó claro que la responsabilidad era de los altos cargos y no de los trabajadores. “Es que esto no puede seguir así”, afirmó, añadiendo que lo más grave fue permitir que el tren saliera sabiendo que no había condiciones para circular. “No entiendo cómo nadie vino a sacar a los pasajeros ni siquiera cuando había un apeadero cerca”, concluyó.