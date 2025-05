Rocío Osorno o cómo deslumbrar en la Feria de Córdoba 2025 como la invitada perfecta

Andalucía está de celebración y más cuando hablamos de la Feria de Córdoba 2025. Este sábado se ha dado el pistoletazo de salida a una de las fechas más especiales para los cordobeses que tendrá lugar hasta el próximo 31 de mayo en el recinto del Arenal. Además de acompañar los rebujitos con la comida local (como los flamenquines o el salmorejo), también comenzará el despliegue de looks que no dejan indiferente a nadie, tanto luciendo los trajes tradicionales o como si no. Ahora bien, ¿cómo se puede vestir en la Feria de Córdoba sin ir de flamenca?

Como también ocurre en Sevilla, en la Feria de Córdoba vemos trajes de flamenca de diferentes patrones, colores o estampados. Pero, no siempre queremos vestir cada día con este atuendo o, directamente, no nos apetece vestirnos este año. Es por ello que, dada la situación, llega el momento de buscar los looks perfectos para la Feria de Córdoba sin vestir de flamenca. A la hora de la verdad, solamente nos basta con buscar las redes sociales de las influencers de moda más reconocibles con la intención de inspirarnos una vez más. Como es de costumbre para estos eventos andaluces, hemos acudido de nuevo a Rocío Osorno, una creadora de contenido y diseñadora de moda que nunca falla con el protocolo en estas ocasiones, así como se convierte en la invitada perfecta con creces. Y ahora no iba a ser menos, puesto que acaba de compartir a través de Instagram uno de los vestidos más originales, favorecedores y en tendencia que te solucionará la vida esta semana si tienes pensado desplazarte a la ciudad.

El vestido perfecto de Rocío Osorno que llevarán las andaluzas a la Feria de Córdoba 2025

Rocío Osorno ha vuelto a hacer de las suyas. Definitivamente, nos ha dado la idea que todas las cordobesas necesitaban para deslumbrar en su semana favorita. Ni monos largos ni conjuntos: los vestidos son la solución más fresquita, cómoda y en tendencia con la que convertirnos en toda una referencia. Hablamos de un vestido de efecto satinado en verde de cuello ligeramente halter que llama la atención de todas nosotras por protagonizar una flor decorada con abalorios. Una opción de lo más sensata que podrás utilizar tanto para la Feria de Córdoba 2025 como para otras ocasiones en boda, bautizos y comuniones. Rocío Osorno lo ha combinado con pendientes largos coloridos y maximalista.

Rocío Osorno con vestido verde. @rocioosorno

Es perfecto para combinar con alpargatas de cuña, el calzado estrella de todas las ferias de Andalucía, así como todo un esencial de armario.