Rocío Osorno agota el vestido joya más caro de Asos

No hay semana que Rocío Osorno no nos deje un lookazo de esos por el que vamos suspirando por las esquinas. Y esta primera semana de octubre no podía ser menos. Ella es la culpable de que empecemos el fin de semana con un 'crush' total, y no hablamos de ningún chico, no. Si no de este vestido de Asos, que de momento es un amor platónico, ya que Rocío ha hecho que se agote (lloramos fuerte).