Solamente necesitamos la camisa bohemia que Paula Echevarría se ha llevado a Roma para comenzar la primavera

Nueva fotografía de Paula Echevarría, nuevo estilismo a analizar. Durante los anteriores días, la celebridad ha asistido al Festival de Málaga con uno de los looks que ha marcado un antes y después en las tendencias de invitada 2025. Fue favorecedor, cautivador e inspirador para todas nosotras. No cabe duda de que se convirtió en una de las asistentes del acontecimiento cinematográfico mejor vestida. Ahora, se ha ido de vacaciones románticas a Roma y no se ha dejado una de las prendas perfectas para comenzar la primavera.

Esté de escapada o no, la actriz asturiana siempre nos muestra sus últimas adquisiciones que, posteriormente, se convierten en toda una necesidad para nuestro fondo de armario. Como las infinitas botas cowboy de su zapatero, los pantalones campana (que también tiene Eugenia Martínez de Irujo) o las camisas románticas con bordados. Esta vez, debemos decir que no hemos encontrado la prenda en tendencia que triunfará esta primavera en su espejo de confianza, sino en las publicaciones que ha compartido con nosotros a través de sus redes sociales. Si has estado atenta a todas sus fotografías o vídeos de estos días, sabrás a la perfección que Paula Echevarría no puede irse de viaje si no es con un buen repertorio de piezas que ella misma sabe que nos causará sensación. Algunas de ellas son la gabardina clásica (como la de María Pombo en Londres), el abrigo de pelo en chocolate que todavía necesitaremos en algún momento puntual si la lluvia no nos da tregua o el traje de dos piezas en Mocha Mousse.

La camisa bohemia que Paula Echevarría se ha llevado a su viaje a Roma

Nos hemos tenido que meter en su Instagram Story para descubrir la camisa bohemia que estará de moda en los próximos meses. Paula Echevarría se ha ido de cena romántica con Miguel Torres a Amaro Roma con el look que van a desear todas las mujeres bohemias. Se trata de una camisa en blanco ligera y fluida, así decorada con volantes y con transparencias, que ha combinado con vaqueros campana con abertura y botines de efecto ante en marrón. No cabe duda de que estamos hablando de una combinación de lo más saciada para conseguir el estilo boho chic que tanto de moda está en la actualidad.

Paula Echevarría en Roma. @pau_eche

Tenemos muchas pruebas y cero dudas de que Paula Echevarría es toda una editora de moda, así como se ha aficionado a ver todos los desfiles de la Semana de la Moda. Porque ha sabido identificar que tanto el estilo bohemio como las prendas confeccionadas con materiales ligeros y fluidos o con volantes serán la máxima tendencia de esta temporada.