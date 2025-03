El look de diva de la noche con el que Paula Echevarría brilló en la 'after party' del Festival de Málaga

Seguimos descubriendo detalles de la noche inaugural del Festival de Málaga, y es que como en todo evento que se precie después de una gran gala siempre hay una gran 'after-party'. Un año más los encargados de reunir a los protagonistas del séptimo arte han sido Bulúlu y Soho Boutique Hotels, con el respaldo de la firma de perfumería nicho 'Kilian Paris', entre otras. ¿Y quién volvió a ser la estrella del lugar? Paula Echevarría, lo has adivinado, si en la alfombra roja robó todas las miradas con un vestidazo estilo corsé en negro de Gorof, la actriz no se quedó ahí y optó por un segundo estilismo para la fiesta posterior, un diseño mucho más cómodo pero igual de brillante en el sentido literal de la palabra.

Como vimos hace unas semanas en los Premios Oscar 2025, actualmente son muchas las celebrities que escogen no uno, sino dos estilismos acordes a la temática del evento, por normal general los looks de las 'after-party' suelen ser más atrevidos e inspiradores, prueba de ello es nuestra querida Paula Echevarría. Y es que, si bien el look de la alfombra roja era puro dramatismo y sofisticación, su apuesta para la fiesta posterior nos dio todo lo que queremos ver en este tipo de eventos: movimiento, diversión y ese aire de diva de la noche. Porque, seamos sinceras, a veces estos looks nos gustan incluso más que los de la propia 'red carpet'.

El segundo look de la actriz en Málaga

Para este segundo cambio de la noche, la actriz apostó por un espectacular vestido de flecos metalizados en tono champagne, una de las tendencias que arrasan esta temporada en las alfombras rojas internacionales. El diseño, de escote en 'V' sin mangas con detalles de pedrería, jugaba con la luz a cada movimiento, convirtiéndola en el centro de todas las miradas. Una opción con la que la actriz y modelo no solo se veía radiante, sino que además transmitía la esencia de la fiesta: glamur sin esfuerzo y con la comodidad como prioridad. Acompañó el look con un beauty look muy en su línea, apostando por su característica melena suelta con ondas suaves y un maquillaje en tonos cálidos que realzaban su bronceado (no nos olvidemos que acaba de volver de Punta Cana hace menos de una semana). Como complementos, un collar brillante que aportaba un toque de luz extra al estilismo y una manicura neutra que equilibraba el conjunto.

El vestido de Paula Echevarría en la 'after-party'. Cortesía Kilian Paris

La actriz asturiana nos ha dado una lección de estilo digna de guardar en nuestro moodboard de inspiración: si creíamos que los vestidos de brilli-brilli eran solo para la noche de Fin de Año, ella nos demuestra que bien combinados pueden convertirse en la pieza clave de cualquier evento de primavera. Y nosotras, por supuesto, ya estamos tomando nota.