Bonitos + de efecto tipazo: los pantalones campana de Eugenia Martínez de Irujo están triunfando entre las mujeres 50+

A estas alturas tenemos más que confirmado que cada vez que Eugenia Martínez de Irujo comparte con nosotras una fotografía se vuelve en tendencia. Exactamente nos estamos refiriendo al estilismo correspondiente que luce, puesto que a sus 56 años se ha convertido en toda una editora de moda, así como una referente a la hora de saber qué ponernos para una ocasión. Ya sea dentro de los looks de invitada como en el día a día, o, incluso, dentro de la oficina para no pasar por desapercibida. Pues bien, hemos descubierto otra novedad en su armario que tiene capacidad de favorecer de manera instantánea.

Eugenia Martínez de Irujo caracteriza un estilo de lo más especial que cautiva a todas las editoras de moda. Bien es cierto que en su fondo de armario cuenta con un sinfín de prendas básicas de fondo de armario, así como atemporales, que ayudan a conformar un estilismo sin comeduras de cabeza. Eso sí, lo más especial de su buen gusto es la adquisición de prendas más originales, creativas y sorprendentes que nos dejan sin habla (como chaquetas bordadas o con tachuelas, por ejemplo). Asimismo, la socialité también destaca por ser toda una sabia del estilo bohemio, de la misma manera que Sara Carbonero o hasta Teresa Urquijo en outfits puntuales (y cada vez más recurrentes), entre otras muchas personalidades. Y dado de que se trata de la estética más llevada y destacable dentro de las tendencias de primavera-verano 2025, no podemos encontrar mejor momento que este para comentar uno de sus últimos looks que nos ha dejado descubrir a través de sus redes sociales.

Los pantalones campana de Eugenia Martínez de Irujo son los más favorecedores y bohemios

Eugenia Martínez de Irujo lo ha vuelto a hacer. Sí, acaba de crearnos la necesidad de hacernos con unos pantalones campana perfectos para comenzar a sacar partido a los looks de primavera. Y es que ha reaparecido en sus redes sociales junto con un estilismo de entretiempo que no podemos perder del radar. Porque es bonito, funcional y perfecto tanto si tienes frío como si tienes calor. Pero, especialmente nos hemos dejado en los pantalones campana que no pueden sentar mejor a las mujeres 50+, así como es todo un esencial de armario al que podemos recurrir 24/7.

Eugenia Martínez de Irujo. @eugeniamartinezdeirujo

Los pantalones campana de la madre de Tana Rivera son un modelo que encontramos en las marcas españolas de todos los precios, pero estos tienen una función más favorecedora con los dos bolsillos superpuestos en las zonas laterales del delantero, que también consiguen un toque más distintivo.