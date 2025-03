De Karla Sofía Gascón a Lola Lolita: todos los looks de la alfombra roja de la gala de clausura del Festival de Málaga

Ya es un hecho. Este sábado 22 de marzo, la 28ª edición del Festival de Málaga ha llegado a su fin tras una semana repleta de reencuentros, emoción y magia reunida en el Teatro Cervantes de la mano de una multitud de profesionales del sector cinematográfico. No solamente nos hemos nutrido de los estrenos más relevantes del cine español, sino también de todo el talento que han tenido las actrices, celebridades e influencers de la mano de sus estilistas o diseñadores de confianza. Y, como no podía ser de otra manera, a continuación, comentamos, así como analizamos todos los looks de la alfombra roja de la gala inaugural del Festival de Málaga 2025.

Esta noche está llena de emoción, así como de magia. Tanto la periodista Elena Sánchez como el actor Salva Reina (reciente ganador del Premio Goya a Mejor Actor Protagonista) serán los encargados de conducir la ceremonia, mientas que los cantantes María José Llergo, Xoel López y El Kanka pondrán el toque musical. Asimismo, uno de los momentos más esperados del Festival de Málaga es la entrega de las Biznagas de la Sección Oficial a Concurso que, por un lado, tendemos las diez Biznagas de Plata (como Mejor Dirección, Mejor Actriz o Mejor Actor, entre otras categorías) y, por otro lado, las dos Biznagas de Oro (Mejor Película Española e Iberoamericana). Eso sí, antes de llegar a estos momentos de incertidumbre, nosotras nos hemos parado a disfrutar de todos los looks de la alfombra roja de la gala de clausura del Festival de Málaga 2025.

Todos los looks de la alfombra roja de la gala de clausura del Festival de Málaga 2025

A lo largo de estos últimos días nos hemos encontrado con Blanca Suárez, Paula Echevarría o Yolanda Díaz deslumbrar sobre la red carpet con looks de escándalos que no han dejado indiferente a nadie. No cabe duda de que hemos anotado cada una de las tendencias que las invitadas nos han mostrado y esta noche de sábado no será para menos. Personalidades del calibre como Karla Sofía Gascón, Lola Lolita, Andrea Duro, Violeta Mangriñán, Verónica Díaz o Elena Rivera serán las que pasarán por la alfombra roja de la gala de clausura del Festival de Málaga 2025. Y nosotras pensamos comentar todos los detalles. ¡Te los contamos!

Karla Sofía Gascón con con vestido con volantes y encajes de Michael Costello y joyas de Carrera y Carrera

Karla Sofía Gascón. Gtres

Silma López con blazer al estilo vestido en marino y joyas de Páramo Vintage

Silma López. Gtres

Finalizamos la 28ª edición del Festival de Málaga con una serie de lookazos que nos han dejado las actrices, celebridades e influencers esta noche 22 de marzo. Tras la celebración de la ceremonia, los invitados asistirán a la fiesta posterior, un motivo más para seguir descubriendo sus propuestas estilísticas.