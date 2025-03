Si te has obsesionado con la última compra de entretiempo de María Pombo, la tienes en Zara rebajada a 50 euros

Tenemos que decir que nos está encantando la nueva era de María Pombo. No solamente por sus trucos de moda que nos va mostrando semana tras semanas que nos solucionan la vida, sino también por sus últimas adquisiciones. Lo que necesitamos ahora mismo son ideas de looks de primavera, por lo que no hay mejor solución que dirigirse al perfil de la influencer española para descubrir los jeans Matilda de Mango o los estilismos de oficina de blazer con vaqueros anchos que sienta bien a todas las mujeres de todas las edades. Ahora bien, tenemos que hablar de la prenda de abrigo de entretiempo por excelencia que ella misma ya tiene.

Tras su viaje a París para conocer la nueva colección de Victoria Beckham, María Pombo se ha desplazado a Londres junto con Pablo Castellano y su círculo de amigos. Y cuando la creadora de contenido se va de escapada solamente puede significar una cosa: una dosis completa de looks de escándalo. Eso sí, solamente nos han hecho falta dos fines de semana para saber cuál es la prenda favorita que lucirá en toda la primavera y nos estamos refiriendo a la gabardina. No cabe duda de que hablamos del ítem de entretiempo más recurrente tanto para las editoras de moda como para las celebridades e influencers. Todo un básico de fondo de armario que nos ayuda a cortar las ráfagas de viento sin perder el buen gusto. Si hace cuestión de días nos causó sensaciones con una gabardina de efecto ante en Mocha Mousse de Ducie London con un precio de 1334,95 euros, ahora ha rebajado la tonalidad con la clásica que todas tenemos (o deberíamos tener) en la recámara.

La gabardina de entretiempo de María Pombo que hemos encontrado en Zara rebajada a 50 euros

María Pombo nos ha aumentado nuestra necesidad en desempolvar nuestra gabardina de entretiempo. El modelo que lleva es de la marca escandinava Helsa, que se caracteriza por apostar por confecciones de ítems a través de materiales de alta calidad con el objetivo de defender la atemporalidad, versatilidad y funcionalidad. Sin embargo, tenemos la opción low cost para aquellas que se han enamorado de esta última compra de María Pombo. Pues bien, investigando por las promociones de Zara, hemos dado con un diseño de lo más similar por únicamente 50 euros, rebajada de 80 euros inicialmente.

Gabardina, de Zara (rebajada a 50 euros)

Aunque María Pombo haya perdido su maleta de viaje en Londres, se está marcando unos lookazos que no dejan indiferente a nadie. Como nos ha comunicado a través de Instagram Stories, a primera hora de mañana pondrá rumbo a la capital, por lo que nosotras estaremos atentas ante cualquier otro estilismo digno de comentar.