Solo Victoria Federica sabe cómo sacar partido al chándal juvenil con el que ha ensayado para 'El Desafío'

¿No encuentras el chándal adecuado a las tendencias? Victoria Federica nos ha desvelado la alternativa que más triunfará esta temporada. Esta noche de viernes hemos sido espectadores de la prueba a la que se ha sometido la monarca en el programa de Antena 3. Tras cautivarnos con las pruebas más difíciles de superación, ahora ha vuelto a deleitarnos convirtiéndose en toda una profesional del baile clásico. Victoria Federica se ha convertido en la ganadora del último programa de El Desafío con una coreografía de ballet 3.0 con la que ha finalizado con emoción y lágrimas tras desvincularse de los nervios y estrés que requiere un ejercicio como este.

En la actuación de Victoria Federica se ha decantado por un atuendo de lo más cómodo para realizar a la perfección cada uno de los movimientos con total look en negro. Por un lado, teníamos un top ajustado con transparencias de lo más favorecedor a la silueta de la monarca. Por otro lado, unos leggings básicos de fondo de armario a los que estamos recurriendo constantemente en esta temporada. ¿Volverán a ser tendencia? Según tanto los looks de las editoras de moda como en los desfiles de la Semana de la Moda, así será. Y nosotras estaremos expectantes por ello. De la misma manera que hemos estado con el estilismo de Victoria Federica para volver a cautivarnos, puesto que en cada programa incorpora una prenda, accesorio o calzado para elevar la estética. Y aunque este atuendo sea de lo más fashionista a tener en cuenta, nosotras también nos hemos fijado en un conjunto de chándal con el que ha asistido a los ensayos de ballet. Hablamos de una sudadera en gris jaspeado con una serie de gráficos de caballos que elevan, así como alegran, el diseño. La ha combinado con pantalones de chándal con goma en las terminaciones en el color rosa pastel que tanto empezaremos a llevar durante la temporada primavera-verano 2025. Eso sí, no se ha olvidado de sus zapatillas Adidas Samba en negro con la suela en marrón. Uno de sus calzados más llevados y fetiche que no se olvida para ninguna ocasión. Un look de lo más juvenil gracias a la apuesta de los colores.

Aunque no confiara en superar la prueba de coreografía de ballet 3.0, lo cierto es que Victoria Federica se ha convertido en la ganadora del último programa de El Desafío. Esta vez, el premio ha sido destinado a la organización no gubernamental Fundación Aladina.