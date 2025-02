Victoria Federica sorprende con su look más rockero (y canalla) para tocar la batería

No hay nada que se le resista a Victoria Federica en 'El Desafío' de Antena 3, también tocar la batería, aunque no lo haga muy bien. La influencer se enfrentaba esta pasada semana al reto de la batería. Victoria de Marichalar tenía que acompañar con la percusión al malagueño Pablo López durante su interpretación de su canción Tu enemigo. Finalmente, Pablo López no pudo asistir a la gala donde la joven tenía que demostrar su destreza. Como sustituto y amigo del cantante, acudió en su lugar Antonio Orozco quien interpretó a la perfección el tema de Pablo López y Juanes. Eso sí, nosotras nos hemos fijado en el look más canalla de Victoria Federica para sacar su alma rockera.

Su éxito está ligado al de las clásicas cazadoras perfecto, o las clásicas negras de cuero de siempre, que como advertíamos hace poco estarán por todos lados esta primavera. Entre las firmas que han apostado ya por esta atrevida prenda se encuentran Louis Vuitton o Miu Miu, cuyas lujosas versiones ya se han podido ver también en el street style. Y siempre ligada a los rockeros, como ha demostrado Victoria Federica con este look de lo más rompedor con cazadora de piel, camiseta negra, pantalones vaqueros negros y su larga melena recogida en una coleta alta. Eso sí, no ha faltado su toque pijo, con el collar de perlas que casi nunca se quita en sus estilismos.

Por muchas que sean las chaquetas de cuero nuevas que marcan tendencia, ninguna se compara a la clásica cazadora perfecto. Favorita de las estrellas a lo largo de las décadas, es la inversión estilística más sensata que hacer este mes de marzo.