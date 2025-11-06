El sombrero “pillbox” vuelve con fuerza este otoño: así el accesorio icónico de Jackie Kennedy que conquista de nuevo la moda

El estilo más clásico vuelve a ser tendencia. El sombrero tipo “pillbox”, emblema de la elegancia de los años 50 y 60, regresa con fuerza para confirmar que las siluetas y accesorios más tradicionales están viviendo un renacimiento. Este sombrero, cuyo nombre proviene de su parecido con una cajita de pastillas, se caracteriza por su estructura rígida y su forma ovalada, que cubre solo la parte superior de la cabeza.

El accesorio favorito de Lady Di y Jackie Kennedy

Entre las royals británicas, el pillbox siempre ocupó un lugar privilegiado. La reina Isabel II y, especialmente,Lady Di, lo convirtieron en símbolo de elegancia. Diana de Gales confiaba en el sombrerero escocés John Boyd, quien diseñó para ella numerosos tocados únicos, como el modelo verde que lució durante su visita a Praga en 1991. Incluso tras su separación del entonces príncipe Carlos, la princesa continuó apostando por este tipo de sombreros, combinándolos con los trajes estructurados de Versace, como el conjunto que llevó en Canterbury en 1995 con un pillbox de Philip Sommerville.

La tradición continúa con y Meghan Markle, quienes han mantenido viva esta estética clásica en sus apariciones públicas.

Kate Middleton, radiante en su reaparición en el Día de la Commonwealth Gtres

En el otro lado del Atlántico, Jackie Kennedy fue la gran embajadora del pillbox durante los años 60. Su icónico modelo rosa, que acompañaba al célebre traje de Chanel, quedó inmortalizado el día del asesinato de John F. Kennedy en Dallas. Curiosamente, Jackie no era fan de los sombreros, pero los usaba por protocolo. Junto al diseñador Oleg Cassini, consolidó el legendario “look Jackie”: trajes minimalistas de chaqueta corta y faldas en línea A, un símbolo absoluto de modernidad y refinamiento.

John F. Kennedy Jacqueline Kennedy La Razón

Durante los años 80, diseñadores comoOscar de la Renta y Yves Saint Laurent devolvieron al pillbox su lugar en las pasarelas, consolidándolo como símbolo de elegancia atemporal.

¿Cuándo empezó a despertar interés de nuevo entre las amantes de la moda?

Su resurgir comenzó a inicios de año, cuando varios diseñadores lo recuperaron en sus colecciones y lo hicieron brillar sobre la pasarela. Desde entonces, este icónico sombrero ha pasado de ser un accesorio reservado a figuras de la realeza, a convertirse en una pieza con múltiples versiones y estilos.

Este verano ya lo pudimos ver en rafia, y hasta Sarah Jessica Parker lo ha incorporado a su personaje en And Just Like That, con una reinterpretación adornada con una pluma.

Sarah Jessica Parker -And Just like That- La Razón

De rafia trenzada, fieltro suave o con un toque de rejilla artesanal, este complemento ha conquistado las pasarelas y el street style por igual. Su encanto atemporal promete seguir marcando tendencia cuando bajen las temperaturas y arranque la temporada de bodas de invierno, donde los looks más elegantes piden un toque de personalidad extra.

Hoy, el resurgir de este sombrero no es casualidad. La moda vive un retorno a las raíces clásicas, con guiños al estilo “New Look” de Dior y al glamour de las décadas pasadas. ¡Confirmamos! Los abrigos de pelo, los cortes estructurados y los accesorios vintage están de vuelta.