Meghan Markle: la gran pantalla vuelve a llamarla (y ella responde)

Según la prensa estadounidense, Meghan Markle volverá al cine. Con cámara, claqueta y catering. Con escenas ya rodadas -en Los Ángeles- para Close Personal Friends, una comedia cuyo casting hace prácticamente sudoku de fama: Lily Collins (Emily in Paris), Jack Quaid, Brie Larson. Más californiana, imposible. Más "¿quién necesita Londres, si tengo Santa Bárbara?" improbable. Para quien sigue esta historia desde el principio: esta frase es cinematográfica por sí misma. Porque todo lo que tiene que ver con Meghan Markle tiene ahora textura de guion.

Según Variety, la película cuenta la historia de una pareja ordinaria que se cruza con una pareja de celebridades durante un viaje a Santa Bárbara. Ya está servido el nivel meta. Es casi un chiste interno de industria. Pero quizá ésa sea la parte más interesante de este nuevo capítulo: Meghan ya no está "encajando" en los guiones de otra gente. Está reescribiendo los marcos. Desde Suits -siete temporadas- hasta la boda de 2018 con el príncipe Harry -el matrimonio más filmado de la década-, su arco público fue primero de actriz a royal. Luego de royal a desterrada simbólica. Y ahora, de desterrada a propietaria de sus relatos.

Tras su ruptura con la familia real, el contrato con Netflix se convirtió en la infraestructura desde la que Meghan y Harry han vuelto a narrarse. Y han funcionado. Mucho. Demasiado para la prensa que necesita que fracasen.

Ejemplo uno: With Love, Meghan, serie de jardinería y cocina (literalmente) convertida en el cooking show más visto de Netflix. Segunda temporada confirmada. Especial de diciembre ya fechado.

Ejemplo dos: Harry & Meghan, la docuserie que logró 23 millones de visualizaciones en sus primeros cuatro días. Récord absoluto para documental en Netflix. ¿Le gusta a todo el mundo? No. ¿Importa eso en el balance de poder mediático? Tampoco.

La pregunta, entonces, cambia de eje: ¿Meghan vuelve al cine para "volver a ser" actriz? ¿O vuelve con las reglas del juego que ahora ella misma financia, diseña y supervisa? Porque lo verdaderamente importante es cómo Meghan vuelve. Llega dueña de canales y la evidencia de que puede mover público sin prensa británica.

Así que sí: Meghan regresa a la gran pantalla. Pero esta versión 2025 de Meghan no está pidiendo permiso a Hollywood. Está eligiendo qué partes de Hollywood quiere. Y prueba de fuego, su personaje -esta vez- es ella.