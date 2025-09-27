5 tendencias de moda otoño 2025 que puedes llevar a cualquier edad

El otoño siempre trae nuevas ideas de estilo pero este año me hace especial ilusión porque muchas de las tendencias que más se ven en el street style son fáciles de adaptar con lo que ya tenemos en el armario y, lo mejor, funcionan a cualquier edad. No hace falta una lista de compras interminable, basta con dar un aire nuevo a los básicos de siempre y combinarlos de otra manera. Estas son mis cinco favoritas.

Pantalones bombachos

Pantalones bombachos interpretados en dos estilos diferentes: un look con chaqueta de cuero y otro en clave más elegante. @phodgie y @rocioosorno

Me han sorprendido y conquistado a partes iguales. Los pantalones con volumen en la pierna estilizan muchísimo y tienen un punto sofisticado que no pasa desapercibido. Funcionan muy bien con botines en cuanto refresca el tiempo y también con bailarinas si buscas un aire más femenino. Si quieres ideas más concretas, en este artículo de 2Trendies verás qué botines encajan mejor con ellos y en esta selección de looks tienes fórmulas fáciles de copiar para sacarles partido en tu día a día.

Denim en todas sus formas

Camisas, cazadoras y vaqueros: el denim demuestra su versatilidad en todas las edades. @meryturiel, @ilhamette_ y @greceghanem

La tela vaquera nunca se va del todo pero este otoño viene con más fuerza que nunca. La vemos en camisas, cazadoras e incluso abrigos largos. El total look denimse consolida como uniforme urbano y versátil. En pantalones, los cortes clásicos siguen siendo protagonistas —con ejemplos tan virales como los jeans de Stradivarius, que se han hecho virales esta temporada por lo bien que sientan—, aunque también aparecen propuestas más especiales que aportan un giro distinto al armario.

Mocasines

Este calzado ya asomaba la cabeza en primavera y ahora en otoño se confirma como imprescindible. Esta temporada vuelven en su versión más clásica, con suelas discretas y colores fáciles de combinar. Funcionan de maravilla con vaqueros rectos —tanto largos como más cortos— o incluso con pantalones de pinzas. En esta guía de inspiración de street style encontrarás más ideas para combinarlos en tu día a día. Es ese tipo de zapato que eleva un look sin necesidad de complicarte.

Bombers de cuero y trenchs cortos

Trenchs cortos en diferentes estilos: una de las chaquetas más buscadas del otoño. @_aurep, @estibaliz.prieto y @greceghanem

Estilo college

Camisas de rayas y polos, dos básicos que actualizan el estilo college. @estherjunelife, @tsangtastic y @margauxbtn

En el terreno de las chaquetas hay dos grandes favoritos: las bombers de cuero y los trenchs en versión corta. Aportan un aire juvenil y relajado, distinto al de las gabardinas largas y más clásicas. Lo mejor es que, así que solo tienes que elegir el que mejor encaje con tu estilo.

El estilo college pisa fuerte este otoño. Polos, camisetas de rayas, jerséis de rombos o con escote en pico camisas llevadas en capas al más puro estilo preppy se convierten en aliados clave. Es una tendencia muy agradecida porque probablemente ya tienes varias de estas prendas en tu armario. Solo hay que atreverse con las combinaciones para conseguir ese estilo college que vuelve a estar en primera línea.

Lo que más me gusta de estas cinco tendencias es que son versátiles, fáciles de adaptar al estilo personal y no entienden de edades: cada una puede llevarlas a su manera. Son el ejemplo perfecto de cómo la moda se reinventa con pequeños gestos. Al final, esa es la parte más divertida de vestirse cada temporada. ¿Con cuál de todas te quedas tú?