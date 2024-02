De Taylor Swift a Blake Lively o Alicia Keys, los looks de las famosas para acaparar todas las miradas en la Super Bowl 2024

Madrugada de Super Bowl, o lo que significa para nosotras, mañana de looks y actuaciones musicales que repasar. Tras una final de vértigo, los Kansas City Chiefs se proclamaron campeones del Super Bowl por segundo año consecutivo al vencer en el tiempo extra por 25-22 a los San Francisco 49ers. Una victoria que nos ha dejado un apasionado beso entre Travis Kelce y Taylor Swift, la pareja de moda de la NFL y protagonista de todos los titulares de la temporada. La cantante llegó acompañada de su madre Andrea Swift, de la actriz Blake Lively y de la rapera Ice Spice. Ya en el palco del estadio, Swift compartió unos minutos antes del encuentro con Jason Kelce, hermano de Travis y jugador de los Philadelphia Eagles, y con Roger Goodell, que es el comisionado de la NFL. Y nosotras no hemos podido dejar de fijarnos en suslooks en esta Super Bowl, además de en el mono rojo de Alicia Keys que ha subido al escenario para acompañar a Usher en su actuación en el descanso.

Durante su esperado espectáculo, que duró 13 minutos, el cantante sorprendió a los fans con seis invitados especiales. La primera en subir al escenario fue Alicia Keys, que se unió a Usher para interpretar a dúo My Boo, de 2004, y nosotras nos hemos fijado en su impresionante mono de Dolce&Gabbana con pedrería y capa en rojo. Un impresionante look con el que la cantante no ha dejado a nadie indiferente, apostando por el rojo como ya hizo también Rihanna cuando actuó embarazada.

Eso sí, Taylor Swift y Blake Lively nos han dejado looks más casuals propios de ir a ver un partido de fútbol americano con esta final de la Super Bowl. Taylor con un corsé negro y vaquero en el mismo rono con aperturas en los muslos con brillos, y Blake con un chándal rojo, top blanco y su rubia melena con un rizo muy marcado.

Hay que recordar que Taylor Swift tenía conciertos en Tokio del 7 al 10 de febrero, el último de ellos justo un día antes de la final de la NFL. No obstante, el hecho de volar de Japón a Estados Unidos le permitió ir 'ganando tiempo' por la diferencia horaria para llegar a Las Vegas. Eso es amor, y lo demás son tonterías.