El 'total look' negro de Amelia Bono es perfecto para los días más fríos de diciembre en Madrid

Ha llegado el frío de verdad a Madrid, ahora sí que no me podrán llevar la contraria los madrileños de toda la vida, porque esta mañana hemos amanecido a 0 grados. Y pensando en looks abrigados, la inspiración perfecta que nos dejó ayer lunes Amelia Bono con un look abrigadito, a la par que elegante. Lo ha hecho con un 'total look' en negro con jersey de lana gordito y pantalones de pinzas también parece en un tejido de lana, que los hacen perfectos para estos días tan fríos en Madrid.

Porque a quince días para la Navidad, la bajada de temperaturas es considerable, y aunque en nuestra mente solo estemos pensando en looks con lentejuelas, transparencias o terciopelo, este outfit de Amelia Bono es todo lo que necesitamos para esta semana gélida y de bajada de temperaturas en todas España. Porque es un look sencillo, a la vez que elegante, que ella ha llevado a una comida de trabajo, pero que nosotras se lo vamos a copiar para llevar a la oficina. Porque queremos ser estilosas, pero a la vez no morirnos de frío, y este outfit cumple con todas las características que le podemos pedir. Aunque en nuestra mente queramos vivir dentro del nórdico las 24 horas del día, no es factible, así que este look de la hija de José Bono, es la mejor opción para pasar diciembre en Madrid.

Amelia Bono con look abrigado. @ameliabono

Aunque ya sabemos que habitualmente, Amelia Bono se va a pasar las navidades a zonas más cálidas como Marbella o incluso República Dominicana, pero mientras se quede en Madrid, este va a ser su uniforme favorito.