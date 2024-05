Le vamos a copiar a la Reina Letizia este traje azul de lino para llevarlo a la oficina en junio con zapatillas

Vuelta al trabajo este jueves para la Reina Letizia en una reunión de trabajo junto al Rey Felipe y recuperando su traje de lino azul más veraniego. Los Reyes presiden a esta hora la primera reunión del Real Patronato de la Galería de las Colecciones Reales, como órgano de apoyo y asesoramiento al Consejo de Administración del Patrimonio Nacional en relación con la Galería de las Colecciones Reales para coadyuvar al cumplimiento de sus objetivos. El Real Patronato tiene por finalidad apoyar y prestar asesoramiento técnico al Consejo de Administración del Patrimonio Nacional en relación con la Galería de Colecciones Reales para coadyuvar al cumplimiento de sus fines y de los objetivos que sean definidos por el organismo. Para el cumplimiento de sus fines, el Real Patronato está compuesto por la Presidencia, las Vicepresidencias, el Pleno y las Ponencias. En esta reunión de jueves por la mañana también hemos visto a Marta Ortega junto a la Reina Letizia.

Una Reina Letizia que ha lucido este traje azul de lino que nos parece perfecto para ir a la oficina en junio y que ella ha combinado con un top lencero blanco y con sus zapatillas de confianza desde su lesión. la metatarsalgia y el neuroma de Morton se le ha sumado ahora una lesión en la falange proximal del dedo central del pie derecho. A la Reina se le hizo una sindactilia terapéutica, que consiste en la unión de dos dedos, el dedo afectado junto al sano contiguo con el fin de conseguir su recuperación a través de su inmovilización. Y se le ha recomendado que aplique hielo y el uso de calzado cómodo, desde su primera aparición hace unas semanas. Estas zapatillas de firma española minimalistas son muy ligeras y aportan la sensación de ir descalzo, permitiéndote sentir la tierra bajo tus pies. Por supuesto la suela de goma antideslizante proporciona un fuerte agarre y el dibujo de la suela mejora la fricción.

La Reina Letizia con traje de lino. Gtres

Pero este no será el último look que le veamos esta semana a la Reina Letizia, mañana por la mañana inaugurará la 83ª edición de la Feria del Libro de Madrid que, en esta edición y bajo el lema “El deporte ilumina la Feria”, evoca la idea de que la actividad física ejercida como juego o competición, y cuya práctica supone entrenamiento y se rige por normas, no solo es un espectáculo en sí misma, sino también una fuente inagotable de inspiración para la creación literaria.