El vestido de espalda descubierta de Sassa de Osma es el que las chicas más elegantes de Madrid llevarán en julio

Sassa de Osma, una de las figuras más elegantes del panorama actual, vuelve a deleitarnos con su exquisito sentido de la moda. En su último post en redes, la Princesa de Hannover nos ha deslumbrado con un conjunto que no solo refleja su innata sofisticación, sino también su compromiso con la calidad artesanal y la sostenibilidad. Este look, compuesto por el vestido Mallorca de su propia marca Philippa 1970, el mini puzzle tote de su también marca Moi and Sass, y las encantadoras furlanes mary janes de Chatelles Paris, es una muestra de la perfecta sinfonía de elegancia y estilo contemporáneo a los que Sassa nos tiene acostumbrados con sus outfits.

Vestido mallorca de Philippa 1970 (190 euros)

Vestido mallorca Philippa 1970

La prenda clave de este look es el vestido Mallorca de Philippa 1970, una auténtica obra de arte textil. Con un estampado de ikat en tonos blancos sobre un fondo celeste, este vestido se distingue por su proceso de estampado a mano, que asegura que cada pieza sea única. La espalda abierta, cubierta solo en los hombros, añade un toque de sensualidad y frescura ideal para los días cálidos de verano. Disponible en tallas que van desde la xs hasta la l, y con un precio de 190 euros, el vestido Mallorca es toda una declaración de estilo accesible para este verano.

Mini puzzle tote de Moi and Sass (310 euros)

Mini puzzle tote Moi and sass

Complementando el vestido, Sassa ha elegido el Mini puzzle tote de Moi and Sass, una reinterpretación moderna de su icónico Puzzle tote. Este bolso, con un precio de 310 euros, es un diseño único por sus módulos de cuero entrelazados y su interior de lona en contraste. Su versatilidad permite llevarlo como bolso de hombro, cruzado o de mano, adaptándose a diferentes ocasiones y estilos. Además, está fabricado en España, lo que añade un valor especial al producto por su confección local y artesanal.

Furlanes mary jane red mesh de Chatelles Paris (130 euros)

Furlanes mary jane Chatelles Paris

Para completar el look, la diseñadora ha optado por las Furlanes mary janes en malla roja de Chatelles Paris. Estas slipers, confeccionadas a mano en Friuli, cerca de Venecia, con materiales 100% italianos, son una oda a la tradición y la sostenibilidad. Con un precio de 130 euros, estos zapatitos no solo son ultra cómodos y ligeoas, sino que también están hechos con suelas recicladas a partir de neumáticos de bicicleta. La combinación de algodón y malla en su diseño las convierte en la opción perfecta para mantener los pies frescos y elegantes durante todo el día.

En conjunto, este look veraniego de Sassa de Osma es una perfecta mezcla de tradición y modernidad. La mujer del Príncipe de Hannover nos muestra cómo es posible crear un outfit sofisticado y a la vez casual, ideal para los largos días de verano. Sin duda, su elección de prendas y accesorios es una inspiración para quienes buscamos combinar estilo, comodidad y sostenibilidad en su día a día.