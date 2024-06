Nos guardamos el traje sastre de Sassa de Osma para ser las más sofisticadas de la oficina en julio

Hablemos de las celebridades que han asistido al desfile de Alta Costura Otoño-Invierno 2024 de Dior en París. Si antes hemos hecho énfasis en el elegante y minimalista vestido de Jennifer Lopez que ha combinado con guantes de cuero y sandalias de tacón colosal, ahora tenemos que parar a comentar el look impoluto (a la par que sofisticado) de Sassa de Osma. Tenemos claro que los looks de invitada extravagantes siempre llaman la atención para convertirse en uno de los más comentados del acontecimiento. Recordemos el vestido encorsetado de Kylie Jenner para asistir al desfile de Schiaparelli. Sin embargo, los estilismos que cumplen con el famoso dicho (pero, cierto) 'menos es más' siempre son un acierto. Un ejemplo de ello es literalmente la estética de Sassa de Osma para asistir al desfile de Dior en París. Se trata de un traje sastre en blanco compuesto por tres piezas: blazer, chaleco y pantalones de pinza. No estamos hablando de un atuendo del todo sencillo, puesto que cuenta con varios detalles que lo hacen original, como las solapas de la blazer en forma redondeada, el perfecto ajuste de los pantalones o el chaleco con los botones más impolutos. Todo el vestuario lo ha combinado con sandalias de tacón muy altas en negro adornadas con perlas, así como con el bolso 'D-Joy' en negro. También, ha optado por unos pendientes minimalistas acabados en oro y un peinado de lo más desenfadado, presumiendo de media melena. De la misma manera ocurre con el maquillaje, puesto que ha escogido un resultado lo más natural posible con sombra de ojos oscuras y labial en nude.

El lookde Sassa Osma en el desfile de Dior en la Semana de la Moda Alta Costura en París es todo lo que necesitamos para ser las más elegantes en la oficina en julio. En muchas ocasiones no sabemos cómo vestir para ir a trabajar en durante los meses de calor. Lo cierto es que debemos evitar los shorts o las mini faldas, así como los tank tops que más están de moda, para optar por las bermudas por debajo de las rodillas o los pantalones de vestir. O, incluso, el traje sastre de Sassa de Osma que podemos utilizar todas sus prendas de manera independiente o juntas. Añádele unas bailarinas para elevar el look o hasta unas sandalias planas como las que ya está poniendo de moda la Reina Letizia.

Sassa de Osma se ha vuelto a convertir en una de las mejores vestidas del desfile de Dior en la Alta Costura en París con este traje sastre de tres piezas que nosotras vamos a utilizar para ir a la oficina en julio.