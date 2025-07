El vestido túnica de madrina perfecta es el que ha llevado Belén Esteban en unos premios en Madrid

Belén Esteban ha deslumbrado con una túnica étnica esta noche de viernes en unos premios en el hotel Palace de Madrid. Lo cierto es que estamos en el momento óptimo para nutrirnos de los looks de invitada perfectos para este verano, dado que cualquiera de nosotras tendrá varias BBC apuntadas en el calendario. Eso sí, la clave es dar con el atuendo en tendencia, favorecedor y con el que nos sintamos nosotras mismas con la fusión de que sea también fresquito y ligero. Es decir, que nos evite a toda costa el calor de las altas temperaturas. Y justamente lo hemos encontrado en la última aparición de la celebridad.

Esta noche, Belén Esteban ha asistido a una alfombra roja en Madrid, momento en el que todas las editoras de moda hemos descubierto una de sus últimas compras que no ha dejado indiferente a nadie. No se trata de un vestido de flores que tanto estamos viendo este verano ni tampoco de un color en tendencia (como el mantequilla o el chocolate), sino de un estampado étnico, con una inclinación asiática, que ha hecho convertirle en una de las mejores vestidas de la velada. Sabemos que la celebridad es una amante de la mezcla entre la comodidad y las tendencias, por ello no nos extraña para nada que haya escogido este atuendo. Asimismo, está protagonizado por una explosión de colores, una técnica estilística a la que recurre 24/7 cuando nos encontramos en plena temporada de verano. En definitiva, se trata de una de las opciones de looks de invitada que más podremos ver en las próximas semanas, tanto si tienes 50 como 30 años.

El último look de invitada de Belén Esteban para unos premios en Madrid

Belén Esteban se ha decantado por una túnica plisada larga en rojo que ofrece un movimiento sutil y elegante. Con cuello redondo y mangas francesas acampanadas que llama la atención por un estampado étnico con motivos florales asiáticos tanto en la zona del escote como de las terminaciones de la falda o los hombros. Perfecto para bodas, bautizos o comuniones celebradas de día para convertirte en una invitada (o, incluso) madrina más creativa y original. Lo ha combinado con sandalias planas trenzadas en dorado que tan de moda está en esta temporada y complementos sutiles en acabado dorado, también.

Belén Esteban con túnica en unos premios en Madrid. @belenestebanmenendez

Se trata de un diseño de su amiga fundadora de la marca española Puzzle y que actualmente está disponible por 50 euros. De nuevo, Belén Esteban nos ha dado uno de sus trucos de estilo para triunfar en las BBC estos meses.