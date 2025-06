De Eugenia Martínez de Irujo a Belén Esteban, los looks de los famosos en el concierto de Lola Índigo en Madrid

Lola Índigo ha triunfado en su concierto en Madrid. Sí, tras tantas incertidumbres o inconvenientes, más de 65.000 personas se han dirigido al Riyadh Air Metropolitano con la intención de disfrutar, bailar y darlo todo en su gira La bruja, la niña y el dragón. Originariamente, este espectáculo se iba a celebrar en el Santiago Bernabéu, pero como también le ocurrió a Aitana, fue retrasado debido a las restricciones por ruido y molestias vecinales, pero este marzo se anunció el cambio de localización dando una solución a los fans. Y que, entre el público, hemos reconocido a muchos rostros del mundo de los celebrities o famosos.

La granaína se ha convertido en una de las artistas más consagradas en el panorama nacional que ha traspasado los límites hacia otras partes del mundo. Esta vez, ha conseguido hacer vibrar todo el estadio con sus temas icónicos, así como con la invitación de Tini o Paulo Londra con un show cautivador, un equipo de bailarines impecable y una serie de looks con influencia dosmilera, como le gusta a Lola Índigo. Y hablando de moda, personalidades de gran calibre como Eugenia Martínez de Irujo, Belén Esteban o Mina El Hammani, entre otras, no han faltado a este concierto con unos looks merecedores de comentar en nuestra sección Lifestyle de La Razón.

Los looks de los invitados al concierto de Lola Índigo en Madrid

Eugenia Martínez de Irujo con chaleco sastre y pantalones de vestir en negro junto con una camiseta de estampado geométrico en mostaza. Un look perfecto para ir a la oficina que ha combinado con Converse altas en chocolate.

Photocall previo al concierto de Lola Indigo en Madrid Ricardo Rubio Europa Press

Belén Esteban, por su parte, en una faceta casual de street wear con camiseta rosa bordada combinada con vaqueros súper anchos desflecados y zapatillas deportivas en blanco.

Photocall previo al concierto de Lola Indigo en Madrid Ricardo Rubio Europa Press

Mina El Hammani se ha convertido en la más cañera del concierto de Lola Índigo con camiseta transparente en verde militar, así como con vaqueros desgastados y relajados y deportivas en granate. Para completar el estilismo, ha añadido tanto bolso metalizado como gafas de sol retro.

Mina El Hammani en el concierto de Lola Índigo en Madrid. Gtres

Álvaro Mayo con clásica camisa de rayas en azul de corte oversize conjuntada con pantalones de pernera ancha básicos y zapatillas al tono al estilo rompedor.

Álvaro Mayo en el concierto de Lola Índigo en Madrid. Gtres

Irene Villa la más elegante con un vestido rojo largo de escote de pico, corpiño y abertura frontal que ha elevado con zapatillas deportivas y gargantilla de acabado en dorado.

Irene Villa en el concierto de Lola Índigo en Madrid. Gtres

Martin Urrutia tampoco ha faltado a este evento con un look dosmilero y básico con camiseta blanca estampada, vaqueros rectos con cinturón en negro y zapatillas deportivas de Adidas.

Martin Urrutia en el concierto de Lola Índigo en Madrid. Gtres

Gloria Camila se une a la tendencia de las bermudas por debajo de las rodillas en negro que ha hecho match con cropped top en blanco de manga corta y botines de cordones a juego.

Gloria Camila en el concierto de Lola Índigo en Madrid. Gtres

Angy Fernández con un aire más romántico y bohemio con vestido mini de estampado de flores con caída relajada que ha hecho contraste con botines cañeros en negro y calcetines con terminación fruncida.

Angy Fernández en el concierto de Lola Índigo en Madrid. Gtres

El próximo concierto de Lola Índigo será el 21 de junio en el Estadio de La Cartuja en Sevilla, donde también podrían asistir diversos celebrities o famosos con estilismos fashionistas como los que hemos visto durante este sábado.